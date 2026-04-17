NCT 위시 標 ‘청량&네오’ 집약…정규 1집 ‘오드 투 러브’

그룹 ‘엔시티 위시(NCT WISH)’가 첫 정규 앨범으로 팀의 음악적 정체성을 공고히 한다.
17일 소속사 SM엔터테인먼트에 따르면, NCT 위시는 오는 20일 오후 6시 정규 1집 ‘오드 투 러브(Ode to Love)’를 발매한다. 데뷔 후 구축해온 ‘청량&네오’ 감성을 집대성한 앨범으로, 타이틀곡을 포함해 총 10곡이 수록됐다.
앨범과 동명의 타이틀곡 ‘오드 투 러브’는 아일랜드 록 밴드 크랜베리스(The Cranberries)의 ‘오드 투 마이 패밀리(Ode To My Family)’를 샘플링한 뉴 유케이 개러지(New UK Garage) 기반의 댄스 팝이다. 원곡의 서정적인 허밍을 현대적인 리듬으로 재해석했다. 특히 멤버 시온이 직접 제작에 참여한 ‘입술을 쓸어내리는 안무’가 퍼포먼스의 관전 포인트다.
이번 활동의 핵심 서사는 그리스 신화 속 에로스와 안테로스다.
SM은 “사랑의 신과 응답하는 사랑의 신이라는 쌍둥이 형제 콘셉트를 통해, 팬들의 꿈을 이뤄준다는 팀의 세계관을 한층 입체적으로 풀어냈다”면서 “캠퍼스와 일상을 배경으로 한 리얼리티 기반의 프로모션으로 몰입도를 높였다”고 소개했다.
본격적인 컴백에 앞서 NCT 위시는 오는 17~19일 서울 올림픽공원 케이스포돔(KSPO DOME)에서 열리는 첫 단독 콘서트 앙코르 공연에서 ‘오드 투 러브’ 무대를 처음 공개하며 예열에 나선다.
엘범 발매 이후인 21일부터 5월 3일까지는 더현대 서울에서 대규모 팝업스토어를 운영한다.
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