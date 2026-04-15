상처 흘려보내는 온기 연극 ‘정희’…소총 통해 그린 아픈 역사 그리고 희망 연극 ‘빵야’

상처는 마주보고 인정할 때 비로소 떠나보낼 수 있다. 개인도 사회도 마찬가지다. 개인과 역사의 상처를 완전히 다른 결로 그려낸 두 연극을 만나보자.
●연극 ‘정희’
서울 후계동의 오래된 술집 ‘정희네’. 혼자 가게를 꾸리는 정희는 버텨내듯 하루하루를 살아간다. 누군가에게 인사하며 집을 나서고 싶고 일이 끝나면 돌아갈 집이 따로 있으면 좋겠다. 술집 위층에 있는 방이 아니라.
어느 날부터 세면대에서 물이 나오지 않고 바닥과 벽 곳곳은 물을 잔뜩 먹었다. 수도 배관이 낡아 오랜 기간 누수가 진행된 것. 친구 동훈의 소개로 젊은 수리공 가람이 찾아와 가게를 수리하기 시작하고, 정희는 옛 기억을 떠올린다.
드라마 ‘나의 아저씨’(2018년)에 나온 정희의 이야기를 별도로 풀어낸 창작 연극으로, 초연이다. 드라마에서는 오나라 배우가 정희 역을 맡았다. 드라마에서 충분히 조명되지 않았던 정희를 중심에 놓고 독립된 이야기를 만들었다.
‘정희네’는 정희의 삶이 그대로 담긴 곳이다. 할머니와 단 둘이 살던 집이었다. 할머니가 돌아가신 후 휑한 그 곳에 혼자 있기 힘들어 친구들을 불러 어울리다가 ‘정희네’를 열게 됐다.
이야기는 정희의 과거와 현재가 교차하며 진행된다. 밝았던 소녀가 할머니를 잃고, 온 마음을 쏟았던 남자친구 상원이 출가해 스님이 되면서 상처는 쌓이고 또 쌓인다. 그런 정희에게 세상 풍파에 할퀴어진 지안이 의탁하게 된다.
드라마처럼 연극 역시 사람 간의 관계와 감정을 세밀하게 짚어낸다. 누구나 제각기 짊어져야 할 삶의 무게를 묵묵히 비춘다. 정희, 지안, 스님이 된 겸덕, 그리고 가람. 이들의 고민과 면면에서 관객은 자신의 모습을 발견하게 된다.
극은 아프지만 다정하다. 삶이 버거운 이들은 다른 이를 섣불리 위로하지 않는다. 그저 이야기를 들어주고 밥을 같이 먹고 수리를 함께 할 뿐이다. 의식하지 못했지만 온기를 머금은 순간들을 통해 상처를 흘려보낼 수 있게 된다. 향기로운 차를 마신 듯 여운이 남는다.
배우들은 고요하면서도 자연스러운 연기를 통해 극을 밀도 있게 떠받친다. 드라마 ‘나의 아저씨’에서 들려준 가슴 울리는 대사들을 다시 음미하는 시간도 선사한다.
정희 역은 이지현 오연아 정새별이 맡았다. 겸덕과 어린 상원은 이강우 김세환 이태구가 연기한다. 지안과 어린 정희 역에는 박희정 박세미 권소현이 발탁됐다. 가람과 어린 동훈은 허영손 강은빈이 연기한다.
6월 14일까지. 서울 종로구 예스24 아트원3관. 14세 이상 관람가능.
● 연극 ‘빵야’
스타 드라마 작가를 꿈꾸지만 현실은 편성에 계속 실패해 생활비에 쪼들리는 40대 나나. 어느 날 소품창고에서 ‘99식 소총’ 한 자루를 발견하고 편성을 따낼 수 있는 작품을 쓰기 위해 몸부림친다. 하지만 작품의 갈피를 잡지 못한다. 소총 ‘빵야’의 이야기에 귀를 기울일 뿐. 내내 냉소적이던 빵야는 나나에게 뜻밖의 제안을 한다. “내 이야기를 들려주면 내 소원을 들어줄 수 있어?”
소총을 의인화해 일제강점기부터 근현대까지, 아픈 우리 역사를 비춘다. 1945년 2월 인천 조병창에서 태어난 빵야. 짐작할 수 있듯 빵야는 일본군 장교, 독립군, 포수를 비롯해 학도병, 인민군 등을 거치며 처절한 상흔이 생긴 현장 곳곳에 있었다. 창작 연극으로 2022년 초연돼 2024년에 이어 이번이 세 번째 무대다.
역사 속에서 개인이 어떻게 스러지고 어떤 비극을 마주하는지 빠르게 펼쳐진다. 편성을 따내기 위해 작품을 수정하고 결정권자들을 만나 고개 숙이는 나나의 고군분투가 맞물린 액자식 구성은 속도감을 더한다.
이 땅에서 전쟁은 끝났지만 자본의 지배에서 살아남기 위해 또 다른 분투를 벌여야 하는 현실은 계속되고 있다. 빵야의 이야기가 이어질수록 나나는 역사를 비추는 각도를 자본의 요구에 따라야 하는지 고민한다.
빵야, 나나 역을 제외한 나머지 배우들은 1인 다역을 한다. 빵야 역은 김경수 전성우 김지온 원태민이 맡았다. 나나는 정새별 전성민 김지혜가 연기한다. 박동욱 김현준 이상은 송상훈 허영손 이민규 금보미 이소희 등이 출연한다.
장면 전환이 쉴 새 없이 이어지는 가운데 배우들은 집중력 높은 연기로 몰입도를 높인다. 천진한 소년과 소녀, 강아지 등을 앙증맞게 표현해 전쟁의 비극을 또렷하게 대비시킨다.
극은 마냥 무겁지만은 않다. 드라마를 위해 밀고 당기고 술 마시다 어느 새 정이 드는 나나와 제작자의 줄다리기는 웃음을 준다. ‘오빠는 풍각쟁이’를 깜찍하게 부르는 소녀, 강아지와 뛰어노는 모습은 포화 속에서도 삶은 계속되고 있음을 보여준다.
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