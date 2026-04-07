‘성난 사람들’ 16일 시즌2 공개…이성진 감독 “혼혈 정체성 갈등 담았다”

“시즌1이 (부모가 한국인인) 한국계 미국인을 다뤘다면, 시즌2에선 ‘한국인 혼혈(half-Korean)’이 정체성의 줄다리기를 하는 이야기를 담고 싶었습니다.”
2024년 제75회 프라임타임 에미상에서 작품상과 감독상 등 8관왕을 차지했던 넷플릭스 시리즈 ‘성난 사람들(BEEF)’이 16일 시즌2로 돌아온다. 7일 오전 온라인 간담회에 응한 이성진 감독은 새로운 시즌의 한국적 요소를 이렇게 설명했다.
2023년 6월 공개됐던 시즌1은 되는 일이 없던 한인 이민자 2세 대니(스티브 연)와 성공한 사업가지만 자신의 본 모습을 잃은 에이미(윌리 웡)가 난폭운전으로 엮이며 벌어지는 소동을 그린 블랙 코미디. 한국계 미국인인 이 감독이 연출과 제작, 극본을 맡고 주조연 다수가 한국계로 구성돼 주목 받았다.
시즌 2에선 한국과 미국이 뒤섞인 이들의 ‘정체성’을 정면으로 다루고자 했다. 컨트리클럽에서 일하는 한국계 미국인 오스틴(찰스 멘튼)과 약혼녀 애슐리(케일리 스페이니)는 우연히 상사 커플의 다툼을 목격하고 예상치 못한 사건에 휘말린다. 이 과정에서 한국 재벌 등 여러 커플들과 엮이며 복잡한 갈등의 소용돌이에 빠진다.
이 감독은 시즌2를 통해 “서양과 동양 사이에 어떤 교역과 같은 이야기를 하고 싶었다”고 했다. 그는 시즌1이 성공한 뒤 K팝 아이돌과 기업 최고경영자(CEO) 등과 교류하며 그들의 세계를 들여다 볼 기회를 가지게 됐다고 한다. 이 감독은 “너무나 매혹적이었다”며 “그런 요소들을 오스틴이란 캐릭터에 녹이고 싶었다”고 했다.
어머니가 한국인인 멜튼 역시 ‘성난 사람들’ 시즌2가 “내 뿌리와 맞닿은 작품”이라며 “한국에서 촬영했을 댄 고향으로 돌아간 것 같은 기분을 느꼈다”고 말했다. 어린 시절 6년 동안 한국에서 살기도 했던 그는 “이 감독에게 빚을 진 기분이다. 감동적”이라며 “오스틴은 한국인들과 가까워지면서 자신이 실은 가면을 쓰고 있었다는 걸 깨닫는 인물”이라고 설명했다.
‘성난 사람들’ 시즌1은 한국계 미국인 배우인 스티브 연에게 에미상 남우주연상을 안겼던 작품. 시즌2엔 더 호화로운 한국 배우들이 출연한다. 컨트리클럽을 소유한 박 회장은 배우 윤여정이, 박 회장 남편이자 성형외과 의사인 김 박사는 송강호가 맡았다. “기왕 한국을 담은 거라면 최고 수준으로 가자”는 감독의 욕심이 반영됐다.
이번 작품이 미국 드라마 첫 출연인 송 배우는 처음엔 자신이 역할에 맞지 않다고 여겨 고사했다고 한다. 하지만 윤 배우가 직접 설득에 나서 출연이 성사됐다. 이 감독은 “송 배우 아닌 다른 사람이 한다는 건 상상도 할 수 없었다”고 했다. 두 배우가 등장하는 장면을 국내 한 기업 빌딩에서 촬영한 것에 대해선 “그 장면을 찍은 건 내 커리어의 하이라이트라고 감히 말할 수 있다”고 했다.
시즌2는 시즌1의 독특한 이야기 구조는 그대로지만, 네 커플이 얽히고 설키며 더 복잡하고 치밀해졌다. 오스틴과 얘슐리 커플과 그들의 상사인 조시(오스카 아이작)와 부인 린지(캐리 멀리건), 박 회장과 김 박사, 자산가 부부인 트로이(윌리엄 피츠너)와 에이바(미카엘라 후버)가 서로 복잡한 수싸움을 벌이며 위기와 갈등을 겪는다.
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