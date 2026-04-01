“4살 아들 덕에 차 생겼다”…롯데월드 사이버트럭·미니쿠퍼 당첨자 누구?

지난해 테슬라 ‘사이버트럭’과 BMW ‘미니쿠퍼’를 경품으로 내걸어 큰 화제를 모았던 롯데월드 어드벤처가 초대형 이벤트 당첨자들을 공개했다.
롯데월드는 1일 사이버트럭 주인공부터 엄마에게 미니쿠퍼를 선물한 4세 어린이의 사연까지 행운의 주인공들이 특별한 후기를 전했다.
● 1등 사이버트럭 주인공 “귀국 했다가 뜻밖의 행운”
대망의 1등 경품인 사이버트럭은 서울에 사는 강영순 씨(46)가 차지했다. 강 씨는 2년간의 해외 생활을 마치고 귀국해 아들과 롯데월드를 방문했다가 뜻밖의 행운을 거머쥐었다. 처음 당첨 연락을 받은 뒤에도 사실을 믿기 어려워 온라인 문의를 남길 정도로 당황했다.
3월 가족들과 롯데월드 어드벤처를 찾아 차량을 수령한 강 씨는 “경품을 준비해주신 롯데월드에게 감사하며, 새로운 차량과 함께 좋은 추억을 만들겠다”고 소감을 밝혔다.
● “엄마에게 차 뽑아준 4세 아들”… 퇴장 5분 전의 기적
만 4세 박범 군은 퇴장 직전 제출한 응모권으로 어머니 오세희 씨(37)에게 미니쿠퍼를 안겼다. 오 씨는 지난해 12월 자신의 생일을 맞아 롯데월드를 방문했다가 귀가 직전 아들의 이름으로 응모권을 넣었다.
귀가를 서두르던 가족을 설득한 아들의 선택이 행운을 가져다 줬다. 오 씨는 아들에게 추억을 주려다 오히려 아들로부터 평생 잊지 못할 생일 선물을 받게 됐다며 롯데월드에 깊은 감사를 전했다.
● “생일날 차 뽑았다”…롯데월드 4년 단골에게 찾아온 미니쿠퍼
연간이용권자인 정원석 씨(46)는 경품 추첨일인 1월 23일 본인의 생일에 미니쿠퍼 당첨이라는 최고의 선물을 받았다. 아내와 초등학생 자녀까지 4년째 매달 두 번가량 롯데월드를 찾는 정 씨는 이벤트 기간 중에도 정성껏 응모권을 채웠다.
정 씨는 “업무 중이라 생중계를 직접 보지는 못했지만, 오후에 확인 문자를 받고 당첨 사실을 알게 됐다”며 “생일에 이런 대형 행운이 찾아올 줄은 꿈에도 몰랐다”고 소감을 밝혔다. 그는 행운의 티켓이 된 연간이용권을 앞으로도 매년 꾸준히 갱신하며 가족과 함께 즐거운 시간을 이어갈 계획이다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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