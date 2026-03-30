“작년 호주여행 40만 명”… 호주관광청, ‘한-호 비즈니스 어워즈’ 방문경제 부문 수상

호주관광청이 한국 시장에서 호주 관광에 대한 관심을 높이고 양국 간 관광 교류 확대에 기여한 공로를 인정받았다.
호주관광청은 지난 27일 서울 그랜드 하얏트에서 열린 ‘2026 한·호 비즈니스 어워즈(Australia-Korea Business Awards)’에서 방문 경제 부문(Visitor Economy Award)을 수상했다고 30일 밝혔다.
한·호 비즈니스 어워즈는 주한호주상공회의소(Australia Chamber Korea) 주관하고, 주한호주대사관 및 호한재단(AKF, Australia-Korea Foundation)이 지원하는 행사다. 한국과 호주 간 경제 협력과 비즈니스 교류 확대에 기여한 기업과 기관을 선정해 시상한다.
지난해 연간 한국인 호주 방문객 수는 약 39만8400명으로 전년 대비 6% 증가했다. 팬데믹 이전인 2019년과 비교하면 43% 증가하는 등 한국 시장에서 호주 관광 수요는 꾸준한 성장세를 보이고 있다.
특히 호주관광청은 지난해 11월 ‘진짜 호주를 만날 시간, G‘day(Come and Say G’day)’ 글로벌 브랜드 신규 캠페인을 한국 시장에 론칭하며, 호주 여행에 대한 브랜드 인지도와 선호도 제고를 위한 다양한 마케팅 활동을 전개했다. 이러한 마케팅 활동이 한국 여행객들의 호주 여행 관심을 높이고, 방문 수요 확대에 긍정적인 영향으로 이어진 점이 수상 배경인 것으로 풀이된다.
데릭 베인즈(Derek Baines) 호주관광청 한·일 지역 총괄국장은 “이번 방문 경제 부문 수상은 한국 시장에서 호주 관광 산업의 지속적인 성장과 호주관광청이 여행 업계 파트너들과의 협력 성과를 인정받았다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “지난해 론칭한 ‘진짜 호주를 만날 시간, G‘day(Come and Say G’day)’ 신규 캠페인을 통해 호주 여행에 대한 브랜드 인지도와 방문 고려도가 높아진 것도 이번 수상의 의미를 더한다”고 말했다.
그러면서 “앞으로도 한국 미디어와 여행업계 및 파트너들과 긴밀히 협력해 한국 여행객들이 호주 전역에서 더욱 다양한 여행 경험을 즐길 수 있도록 노력하겠다”고 덧붙였다.
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