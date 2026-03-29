도끼·이하이 “내 여자·내 남자”…사실상 열애 인정

래퍼 도끼와 가수 이하이가 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해 서로에 대한 애정을 드러내며 사실상 열애를 인정했다.
두 사람은 28일 각각 인스타그램에 함께 찍은 사진과 메시지를 올렸다. 공개된 사진 속 두 사람은 자연스러운 스킨십과 다정한 분위기를 연출해 눈길을 끌었다.
이하이는 “내 하나뿐인 DOK2 그리고 808HI, 생일 축하해요”라며 도끼를 ‘내 남자(MY MAN)’라고 표현했고, 도끼는 해당 게시글에 “엄청 사랑”이라는 댓글로 화답했다.
이하이는 영어로 “긴 여행이었고 마침내 오늘이 왔다”며 “내 남자 도끼 생일 축하해”라고 다시 한 번 애정을 드러냈다. 또 “이건 우리의 기념”이라며 두 사람의 관계를 암시하는 문구도 덧붙였다.
도끼 역시 자신의 SNS에 이하이를 끌어안은 사진을 공개하며 “큰 심장, 내 여자에게”라는 글을 남겼다. 또 다른 게시물에서도 이하이를 ‘내 여자(MY LADY)’라고 칭하며 애정을 숨기지 않았다.
이들은 최근 공동 설립한 레이블 808 HI RECORDINGS의 첫 싱글 ‘유 앤드 미(You & Me)’ 발매 소식과 함께 라이브 방송을 진행하며 관계를 사실상 공식화했다. 방송에서 이하이는 “오늘 도끼 오빠 생일이다. 많이 축하해 달라”며 자연스러운 애정을 드러내기도 했다.
송치훈 기자 sch53@donga.com
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