“처음엔 7년 생각했다” BTS 진, 활동 계속하는 이유는?

방탄소년단(BTS) 진이 유튜브 채널 ‘인생84’에 출연해 그룹 활동을 바라보는 시선이 달라졌다고 밝혔다. 과거에는 7년 정도 활동하고 그만둘 수도 있겠다는 막연한 생각을 했지만, 지금은 더 오래 이어가고 싶다는 마음을 드러냈다.
22일 공개된 기안84의 유튜브 채널 ‘인생84’ 영상에는 진이 출연했다. 두 사람은 눈이 가득 쌓인 곳에서 등장했다. 눈싸움을 하며 등장한 뒤 근황과 활동 계획 등 다양한 이야기를 나눴다. 앞서 넷플릭스 예능 ‘기안장’을 통해 인연을 쌓은 두 사람은 자연스럽게 재회 분위기를 이어갔다.
기안84는 “그 사이에도 네 얼굴이 광고나 곳곳에서 계속 보였다”며 진의 바쁜 일정을 언급했다. 진은 “개인 앨범 작업과 투어도 하고 있다”고 말했다. 이어 그는 “4월, 5월부터 월드 투어를 시작한다. 2월 말에는 한국에 없을 것 같다. 뮤직비디오 촬영도 하고, 해외 쇼나 유튜브에도 출연할 예정”이라고 향후 계획을 전했다.
방탄소년단은 최근 완전체 앨범 ‘아리랑’을 발표하며 다시 팀 활동에 돌입했다. 진은 그룹에 대한 생각도 함께 밝혔다. 기안84가 “22살에 데뷔해서 지금 35살인데 그 사이에 제일 많이 변한 게 무엇이냐”고 묻자, 진은 “마인드가 오히려 더 좋게 변했다”고 답했다.
그는 과거를 떠올리며 “옛날에는 7년 정도 활동하고 그만둘 수도 있다고 생각했다. 한 7년 하고 빠지자는 마음이 컸다”고 말했다. 이어 “하다 보니 점점 더 재밌어지고 진심이 됐다”고 덧붙였다.
활동을 이어오며 생각이 달라진 이유은 팬들에게서 찾았다. 진은 “팬들 덕분에 더 오래, 더 진지하게 해도 되겠다는 생각이 들었다”며 “이렇게 오래할 줄 몰랐는데 갈수록 그 마음이 더 커졌다. 긍정적으로 변했다”고 밝혔다.
팀워크에 대한 평가도 이어졌다. 기안84는 “보통 연차가 차면 군무가 조금 느슨해지는데 BTS는 안 그러더라”고 말했고, 진은 멤버들을 향한 신뢰를 드러냈다. 그는 “멤버들이 진짜 잘한다. 저는 그렇게 잘하는 편은 아니다. 자기 객관화가 잘 되는 편”이라고 말했다.
이어 “제가 멤버들 중에서 가장 잘하는 건 얼굴로 밀고 나가는 타입”이라고 덧붙이며 특유의 유쾌한 농담으로 웃음을 자아냈다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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