하이브 “광화문 공연, 불편 드려 송구…국가유산 보호·홍보할 것”

그룹 방탄소년단(BTS)의 소속사 빅히트뮤직의 모회사인 하이브가 BTS의 서울 광화문 공연에 투입된 경찰·소방과 공연으로 불편을 겪었을 시민들을 향해 감사와 사과의 뜻을 전했다.
22일 하이브는 “전날 광화문에서 열린 방탄소년단 공연에 보내주신 따뜻한 성원과 배려에 진심으로 감사드린다”고 밝혔다.
하이브는 “우선 대한민국을 상징하는 경복궁과 광화문을 공연 장소로 내어주신 당국에 깊이 감사드린다”며 “하이브는 이곳에서 전 세계를 향한 공연을 선보일 수 있었음을 매우 영광스럽게 생각한다”고 했다.
특히 “이번 공연이 안전하게 마무리될 수 있도록 힘써주신 경찰·소방을 비롯한 정부 및 지자체 관계자 여러분께 깊이 감사드린다”고 전했다. 당시 현장에는 인파 안전 관리 및 테러 대응 등을 위해 경찰 약 6700명, 소방·지자체 약 3400명, 주최 측 4800여 명 등 총 1만5000명 규모의 인력이 투입됐다.
광화문 광장 일대에 시행됐던 통제로 피해를 겪은 시민 등에게도 사과했다. 하이브는 “광화문 일대 시민 여러분과 인근 상인, 직장인, 방문객 여러분께도 죄송하다는 말씀과 함께 감사의 인사를 올린다”며 “광화문 광장을 오가는 분들은 물론 개개인의 소중한 일정과 일상에 불편을 겪으셨을 여러분께 진심으로 송구한 마음을 전한다”고 했다.
이어 “전 세계가 주목하는 공연을 반드시 안전하게 치러내야 했기에 교통 및 건물 통제, 위험 물품에 대한 검색 등 불가피한 조치들이 함께 이뤄졌다”고 설명했다.
하이브는 “너른 이해와 배려 덕분에 뜻깊은 시간을 만들 수 있었다”며 “K팝이 오늘날 전 세계와 호흡하는 문화로 성장한 것은 아티스트와 팬은 물론 한국 사회가 함께 쌓아온 문화적 기반, 그리고 시민 여러분의 성숙한 지지 덕분”이라고 거듭 감사를 표했다.
아울러 문화 유산 보호 및 홍보에도 힘쓸 예정이라고 전했다. 하이브는 “공연을 통해 우리의 자랑스러운 문화유산을 전 세계에 알릴 수 있었음을 감사하게 생각한다”며 “유관기관과 긴밀히 논의 중인 국가유산과 문화재 보호 및 홍보 방안들을 조속히 구체화해 장기적인 지원 체계를 실행에 옮기겠다”고 했다.
끝으로 공연 하루 전날 발생한 대전 자동차 부품 공장 화재를 언급하며 “피해를 입으신 모든 분께 위로의 말씀을 전한다. 유가족분들께 깊은 애도를 표하며, 부상자분들의 빠른 쾌유를 빈다”고 덧붙였다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0