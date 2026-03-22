직접 광화문광장 청소까지…방탄소년단과 함께 빛난 ‘아미’의 품격

방탄소년단(BTS)은 역시 방탄소년단이었고, 그들의 팬 아미도 그룹의 명성에 걸맞은 품격을 선보였다.
지난 21일 오후 8시 방탄소년단은 광화문 광장에서 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’(ARIRANG)을 개최, 1시간 동안 공연을 펼쳤다. 이번 공연은 방탄소년단의 정규 5집 ‘아리랑’ 발매를 기념해 마련됐으며, 타이틀곡 ‘스윔’(SWIM)을 비롯한 신곡 퍼포먼스가 공개됐다.
방탄소년단은 20일 다섯 번째 정규앨범 ‘아리랑’을 발매했다. 이는 2022년 6월 공개된 앤솔러지 앨범 ‘프루프’(Proof) 이후 3년 9개월 만에 발표한 신보로, 방탄소년단의 정체성과 많은 사람들이 공감할 수 있는 보편적인 감정을 담았다. ‘아리랑’은 발매 후 음반과 음원 차트 모두에서 강세를 보이고 있다.
3년 5개월 만의 완전체 무대. 방탄소년단은 그야말로 폭발적인 에너지로 광화문 광장을 뜨겁게 달궜다. 이날 관객석에는 2만 2000여 명이 자리했다. 객석 이외 공간까지 합치면, 주최 측 추산 10만 4000명이 함께 했다. 이번 공연은 넷플릭스를 통해 전 세계에 생중계되기도 했다.
이번 공연에서 방탄소년단은 신보 수록곡 ‘보디 투 보디’(Body to Body)와 ‘훌리건’(Hooligan), ‘2.0’으로 공연의 포문을 열었고, 히트곡 ‘버터’(Butter), 팀의 대표적인 퍼포먼스 곡 ‘마이크 드롭’(MIC Drop) 등의 무대로 여전한 방탄소년단의 퍼포먼스 능력을 엿볼 수 있게 했다.
또한 공연 말미에서 제이홉은 “이 모든 순간이 여러분들 덕분이다, BTS 2.0은 이제 막 시작됐다”고 외쳤고, RM도 “무슨 일이 있어도 저희는 함께 ‘킵 스위밍’ 할 것을 약속드린다”라며 “오늘은 시작에 불과하다”고 이야기해 앞으로의 행보에 대한 기대를 높였다.
이날 공연에서는 팬덤 아미의 남다른 질서정연한 모습도 눈길을 끌었다. 공연 당일 오전부터 광화문 광장에 모여든 팬들은 경찰의 통제 아래 질서를 지키면서 광장 여러 곳에 설치된 대형 전광판에 있는 방탄소년단의 모습을 관람했다. 또한 팬들은 서로 자신이 준비해 온 굿즈를 나누는가 하면, 팬들끼리 활발하게 교류를 하는 분위기도 보였다.
하이라이트는 공연이 끝나고 난 뒤였다. 10만 명의 인파가 지나간 곳에서 팬들 사이에서는 ‘아미 자원봉사자’라는 보라색 띠를 맨 이들이 한 손에 쓰레기봉투를 들고 등장했다. 공연장에는 음식류가 반입이 금지되고, 음료 하나만이 반입이 됐기에 충분히 청결이 유지됐지만 ‘아미 자원봉사자’들은 혹시나 남아있는 쓰레기들을 직접 청소하면서 ‘방탄소년단 팬’다운 품격을 선보였다.
공연장 외부에서도 ‘아미 자원봉사자’들은 광화문 광장 일대에서 생긴 쓰레기들을 직접 정리하면서 공연 후 혹시나 더러워질 수 있는 거리를 깨끗이 만드는 모습으로 훈훈함을 자아냈다.
이 자원봉사자들은 한국인으로만 구성돼 있지 않고 다양한 국적의 인물들이 모였다는 점도 특별한 부분이었다. 공연장에서 비교적 먼 구역이었던 세종대로 사거리에서 쓰레기를 치우고 있던 2명의 일본인 팬은 “아미들끼리 소통하는 커뮤니티도 있는데, 거기서 뜻이 모인 팬들끼리 그룹을 결성해서 직접 쓰레기를 치우자고 얘기했다”라고 말했다.
‘전 세계가 기다린’ 방탄소년단과, ‘그 그룹에 그 팬’이라는 말이 나올 정도의 품격을 보여주면서 ‘단일 아티스트 최초의 광화문 공연’을 완벽하게 마무리한 아미. 앞으로의 방탄소년단 행보에서 멤버들과 아미는 또 어떤 유일무이한 케미스트리를 발산하며 탄탄대로를 이어갈지 기대가 커진다.
한편 광화문 공연을 마친 방탄소년단은 오는 24일 글로벌 오디오·음원 스트리밍 플랫폼 스포티파이와 협업해 미국 뉴욕에서 ‘스포티파이 X BTS: 스윔사이드’를 열고, 현지 팬들을 만난다. 이후 오는 4월 9~12일 경기 고양종합운동장 주경기장에서 단독 콘서트 ‘BTS 월드투어 ’아리랑‘ 인 고양’을 열고 투어에 돌입한다.
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