‘월간남친’ 블핑 지수 훔쳐보는 中…넷플릭스 없는데 평점 7000명

그룹 블랙핑크의 지수와 배우 서인국이 주연을 맡은 넷플릭스 시리즈 ‘월간남친’이 중국에서 불법 시청되고 있는 것으로 드러났다.
서경덕 성신여대 교수는 17일 자신의 인스타그램을 통해 “월간남친이 해외에서도 열풍을 일으키자 일부 중국 누리꾼이 훔쳐보고 있다”고 밝혔다.
서 교수는 “중국 최대 리뷰 사이트 더우반에 해당 작품의 리뷰 페이지가 만들어졌고 17일 기준 별점 평가에 약 7000명이 참여했으며 리뷰는 약 3500개가 등록됐다”고 했다.
이어 “현재 중국에서는 넷플릭스가 공식적으로 서비스되지 않기 때문에 불법 시청 후 리뷰를 남긴 것으로 보인다”고 지적했다.
서 교수는 “중국 내에서 ‘불법시청’은 일상이 된 상황인데, 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때”라며 “자국민의 불법행위에 대한 문제점을 집중적으로 알려 다시는 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야만 한다”고 강조했다.
넷플릭스에 따르면 ‘월간남친’은 공개 3일 만에 ‘글로벌 주간 톱10 비영어TV쇼 부문’ 4위에 올랐다. 또한 싱가포르, 홍콩, 멕시코, 인도네시아, 브라질, 칠레 등 전 세계 34개국 톱10 리스트에도 이름을 올리며 인기 몰이 중이다.
‘월간남친’은 현실 생활에 지친 웹툰 PD미래(지수)가 가상 연애 시뮬레이션을 통해 연애를 구독하고 체험해 보는 로맨틱 코미디다. 배우 지수와 서인국이 로맨스 호흡을 맞췄다. 지수의 연기력에 호불호 반응이 이어지기도 했지만, ‘월간남친’은 공개 첫 주부터 글로벌 톱 순위에 이름을 올리며 전 세계 시청자들의 뜨거운 관심을 받고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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