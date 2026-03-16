‘케데헌 진우’ 안효섭, ‘아카데미’ 레드카펫 밟았다

15일(현지시간) 오후 미국 로스앤젤레스(LA) 할리우드 돌비 극장에서 열린 ‘제98회 아카데미 시상식’에서 안효섭은 세련된 블랙 턱시도 차림으로 등장했다.
그는 넷플릭스 K-팝 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’(‘케데헌’)에서 보이그룹 ‘사자보이즈’의 리더 진우 역을 맡아 세계적인 주목을 받은 뒤, 데뷔 11년 만에 처음으로 오스카의 부름을 받았다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 K-팝 아이돌을 본격적으로 다룬 해외 첫 애니메이션이다. 퇴마사이자 K팝 걸그룹인 헌트릭스가 악령이자 K팝 보이그룹인 사자보이스를 물리치는 이야기다. 헌트릭스는 우리 전통 예인의 궁극이기도 한 무당, 사자보이즈는 여전히 다양하게 해석되는 저승사자를 모티브로 삼았다. 안효섭은 진우 역을 맡아 전 대사를 영어로 소화하며 감정의 섬세한 결까지 목소리만으로 표현해냈다는 호평을 듣고 있다.
‘케이팝 데몬 헌터스’는 이날 시상식에서 쟁쟁한 후보작인 ‘주토피아 2’를 제치고 장편 애니메이션상을 차지하는 기염을 토했다. 앞서 골든글로브와 그래미를 석권한 데 이어 오스카까지 거머쥐며 ‘트리플 크라운’ 성취를 이뤄냈다.
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