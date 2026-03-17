창호-바닥재-환기 시스템까지… ‘홈 인테리어 솔루션’ 제안

본격적인 이사와 웨딩 시즌이 시작되는 봄을 맞아 주거 공간을 단순히 머무는 곳이 아닌 거주자의 정체성을 투영하는 공간으로 꾸미려는 수요가 늘고 있다. 최근의 인테리어 트렌드는 단순한 미적 추구를 넘어 사용자의 라이프스타일과 편리함, 정서적 만족을 극대화하는 ‘개인화된 럭셔리’로 흐르고 있다. 이에 ㈜에넥스(대표이사 박진규)는 주방부터 침실, 거실은 물론 보이지 않는 공기 질까지 케어하는 ‘홈 인테리어 솔루션’을 제안한다.
최근 인테리어 시장의 핵심은 사용자의 취향에 따라 디자인을 조합하는 ‘커스터마이징’이다. 에넥스의 시그니처 라인인 ‘키친팔레트 시리즈’는 5가지 도어 프레임과 18가지 컬러, 27가지 손잡이를 자유롭게 선택할 수 있어 개성 있는 주방 구현이 가능하다. 가장 눈에 띄는 모델은 시그니처 라인인 ‘EK7 뉴아이린’으로 기존 멤브레인 방식의 단점을 완벽히 보완해 동급 최고 수준인 20T 두께의 프리미엄 우레탄 도장 마감을 적용했다. 정밀한 NC(수치제어) 가공으로 완성된 팔각 형상의 프레임 디자인은 공간에 입체적인 우아함을 더한다. 또한 ‘EK5 젠토’는 리얼 레더 질감을 LPM(저압 멜라민) 소재에 경면 마감으로 완벽히 재현해 ‘조용한 럭셔리’ 트렌드를 반영했다. 내오염성이 뛰어나면서도 가죽 특유의 따뜻하고 차분한 무드를 제공하는 것이 특징이다. 자연미를 극대화한 ‘EK5 포레’는 페일우드와 마블 패턴의 조화를 통해 모던한 인테리어를 연출할 수 있다.
주방에서 시작된 커스터마이징의 가치는 거실과 침실 등 집안 전체로 확장되며 공간의 연속성을 완성한다. 거실의 중심이 되는 소파의 경우 최근 출시된 ‘웬디 패브릭 스윙 갤럭시 모듈형 소파’가 스마트한 휴식의 기준을 제시하고 있다. 리모컨 하나로 등받이 깊이를 정교하게 조절하는 ‘오토 스윙’ 기능을 탑재해 사용자의 체형과 상황에 최적화된 편안함을 제공하는 것이 특징이다. 특히 신소재 ‘갤럭시 원단’을 적용해 생활 방수와 내구성을 높였을 뿐만 아니라 스크래치에 강한 고밀도 구조로 반려동물과 함께하는 집에서도 안심하고 사용할 수 있다. 3인용부터 5인용까지 폭넓은 규격과 자유로운 배치가 가능한 모듈형 디자인은 신혼부부부터 대가족까지 주거 환경에 맞춘 유연한 공간 연출을 가능하게 한다.
사적인 휴식 공간인 침실은 호텔급 감성과 실용성의 조화에 집중했다. ‘EB 아르테 호텔형 패브릭 침대’는 곡선형 헤드보드와 프리미엄 기능성 패브릭을 적용해 부드럽고 세련된 분위기를 자아내며 소파와 같은 안락한 착석감을 선사한다. 오염 관리가 용이한 이지 클린 소재로 유지 관리의 번거로움을 줄였으며 LED 무드등과 콘센트를 갖춘 협탁 옵션을 통해 현대인의 라이프스타일을 세심하게 반영했다. 이 제품은 싱글(SS)부터 퀸(Q)까지 다양한 구성이 가능해 1인 가구는 물론 패밀리 침실까지 폭넓은 소비층을 아우른다.
수납공간의 핵심인 붙박이장은 단순한 정리의 기능을 넘어 공간의 미적 가치를 결정짓는 ‘생활형 인테리어 오브제’로 진화 중이다. 에넥스는 도어의 색상부터 손잡이 형태, 프레임 라인까지 사용자가 직접 선택할 수 있는 맞춤형 시스템을 강화해 인테리어의 완성도를 높였다. 정갈한 사각 프레임으로 모던함을 강조한 ‘EW7 뉴플렉스’를 비롯해 유럽풍의 곡선미가 돋보이는 ‘EW7 폰테’, 투톤 히든 손잡이로 절제된 세련미를 구현한 ‘EW5 폴드’ 등은 주거 공간에 감각적인 포인트를 선사하며 사용자의 고유한 공간 철학을 실현시킨다.
이처럼 에넥스는 가구의 미학을 넘어 주거 공간 전반의 기능과 효율을 설계하는 홈 인테리어 솔루션으로 사업 영역을 고도화하고 있다. ‘EHI 테르소 리얼 반자동 3연동 중문’은 신형 타이밍 벨트 방식을 적용해 안정성을 높였으며 단열과 방풍 효과가 뛰어난 ‘홈씨씨’ 창호 및 바닥재와 결합해 공간의 완성도를 높인다. 여기에 미세먼지와 유해가스를 관리하는 ‘힘펠’ 스마트 환기 시스템까지 더해져 심미적 만족과 기능적 쾌적함을 동시에 제공한다. 이 외에도 욕실 공간의 품격을 높이는 ‘더이누스’ 바스 제품과 공간의 무드를 결정짓는 ‘디아이디’ 벽지, ‘비츠’ 조명 라인업을 함께 선보이며 집안 곳곳을 아우르는 인테리어의 일체감과 완성도를 높인다.
이러한 고품질 인테리어 솔루션을 합리적으로 만나볼 수 있는 기회도 마련된다. 에넥스는 3월 한 달간 공식 온라인 쇼핑몰인 에넥스몰에서 ‘스프링 스페이스 리프레쉬’ 프로모션을 통해 수납 가구와 인테리어 가구에 13% 할인 혜택을 제공하며 예비부부를 위한 전용 이벤트와 사은품 증정도 진행한다. 전국 오프라인 매장에서도 주방, 현관, 욕실 등 공간별 패키지 구매 시 최대 20% 할인과 프리미엄 가전 무상 증정 등 다양한 혜택이 이어진다.
에넥스 관계자는 “공간의 경계를 허물고 고객의 라이프스타일을 설계하는 홈 인테리어 솔루션을 통해 올봄 사용자들이 자신만의 고유한 가치를 담은 집을 완성하도록 최상의 제품과 서비스를 지속적으로 제공할 것”이라고 밝혔다.
에넥스 봄맞이 프로모션에 대한 자세한 내용은 전국 에넥스 대리점 및 에넥스몰에서 확인할 수 있다.
댓글 0