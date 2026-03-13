‘하드록 전설’ 딥 퍼플, 16년 만에 단독 내한…4월 18일 공연

하드록의 살아있는 역사이자 전설적인 영국 밴드 딥 퍼플(Deep Purple)이 다시 한번 한국 땅을 밟는다.
13일 공연 기획사 위얼라이브에 따르면, 딥 퍼플은 오는 4월 18일 오후 7시 인천 파라다이스시티 컬처파크에서 내한 공연을 연다.
2010년 이후 무려 16년 만에 단독 공연으로 한국을 찾는 딥 퍼플은 이안 길런(보컬), 로저 글로버(베이스), 이안 페이스(드럼) 등 클래식 라인업 멤버들을 주축으로 1968년 결성 이후 반세기가 넘는 시간 동안 록 음악의 상징으로 자리매김해 왔다.
하드록의 황금기를 상징하는 명반 ‘딥 퍼플 인 록’(Deep Purple in Rock), ‘머신 헤드’(Machine Head)를 비롯해 2024년에 발매한 정규 23집 ‘=1’까지 여전한 창작력을 과시한 딥 퍼플은 통산 1억 장 이상의 음반 판매량, 대중음악계에서 최고의 영예 중 하나로 꼽히는 ‘로큰롤 명예의 전당’ 헌액 등 시대를 관통하며 그 영향력과 위상을 인정받고 있다.
한편 딥 퍼플의 내한 공연 티켓 예매는 팝뮤직 플랫폼 유얼라이브(ualive) 선예매와 일반 예매로 나뉘어 진행된다. 유얼라이브 선예매는 오는 18일 낮 12시부터, 일반 예매는 19일 낮 12시부터 티켓링크에서 시작된다.
