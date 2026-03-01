“1919 그날의 함성”…독립기념관, 107주년 삼일절 기념식

독립기념관은 이날 오전 충남 천안시 목천읍 독립기념관 겨레의집 주무대에서 서태호 독립기념관장 직무대리, 김석필 천안시장 권한대행, 류제국 천안시의회 의장직무대리(부의장), 문진석(천안갑)·이재관(천안을)·이정문(천안병) 의원, 보훈단체 관계자, 시민 등이 참석한 가운데 기념식을 개최했다.
독립기념관은 이날 행사의 테마를 ‘1919 그날의 함성’으로 정하고 기념식을 비롯한 다채로운 문화행사를 진행했다.
마당극패 우금치의 1919 만세운동 퍼포먼스를 비롯해 음악공연과 풍물공연, 육군 의장대와 태권도 시범단 공연 등을 마련했다.
태극기 에코백 만들기, 무궁화 팔찌 만들기, 태극기 바람개비 만들기 등 가족 단위 관람객들이 참여할 수 있는 다양한 체험행사도 진행됐다.
특히 올해 기념식은 역사왜곡 논란을 불러 일으켰던 김형석 전 독립기념관장이 지난달 대통령의 재가 끝에 자리에서 물러난 후 처음으로 열리는 기념식이었다.
서태호 독립기념관장 직무대리는 기념식에서 “독립을 이루고 대한민국의 역사를 만들어 온 자랑스런 선조들에게 깊은 존경을 바친다”며 “올해는 특히 6·10 만세운동 100주년과 3·1운동을 통해 만들어진 대한민국임시정부 김구 주석의 탄생 150주년이 되는 뜻 깊은 해다. 독립기념관은 독립운동의 정신이 과거를 넘어 현재와 미래로 이어질 수 있도록 독립의 감독을 모두가 누릴 수 있는 기념관으로 거듭날 것을 약속한”고 말했다.
김석필 천안시장 권한대행은 “107년 전 그날의 함성은 성별과 지역, 신분과 종교를 넘어 온 국민을 하나로 묶었다”며 “무엇보다 3·1운동은 폭력이나 무력에 의존하지 않고 비폭력과 평화적인 방식으로 자유와 독립의 의지를 세계 만방에 알린 위대한 시민운동이었다”고 말했다.
이어 “우리 시는 아우내의 함성과 독립기념관을 품은 대한민국 독립 정신을 이어가는 대표적 도시”라며 “이러한 역사적 책임을 바탕으로 화합과 상생, 평화와 공존의 가치가 지역 공동체에 깊이 자리 잡을 수 있도록 모든 시정 역량을 집중하겠다”고 덧붙였다.
