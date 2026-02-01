‘항일투쟁’ 조선민족대동단 밀서 106년만에 공개

“한 번 북을 울림에 교활한 왜적의 갑옷을 두들겨 팰 수 있고, 두 번 북을 울림에 우리 강토를 회복하며, 세 번 북을 울림에 동경만에서 말에게 물을 먹일 수 있다.”
일제강점기 비밀결사단체인 ‘조선민족대동단’의 총재였던 독립운동가 김가진(1846∼1922)이 무정부장이던 독립운동가 박용만(1881∼1928)에게 보낸 비밀 편지가 처음 공개됐다.
동농문화재단과 조선민족대동단기념사업회는 “서울 강북구 근현대사기념관에서 특별전 ‘조선민족대동단―혈전을 불사코자’를 열고 김가진의 편지를 106년 만에 처음 공개한다”고 26일 밝혔다. 1920년 3월 12일 쓴 편지엔 중국·미국과의 연대에 관한 구상, 러시아 인접 지역을 군사 거점으로 삼는 전략, 연길·간도 일대에서의 무장투쟁 계획 등이 담겼다.
조선민족대동단은 1919년 3·1운동 이후 무장투쟁 노선을 표방하며 조직된 비밀결사단체다. 비밀 인쇄소를 운영하고 군자금을 모았으며, 상하이 교민을 대상으로 시국 강연회를 열었다.
이번 특별전엔 관련 자료 30여 점도 출품됐다. 이른바 ‘제2의 독립만세운동’이 벌어진 1919년 11월 28일에 발표된 ‘대동단선언’ 원본(사진)도 공개됐다. 김가진이 친필로 쓴 ‘시국강연회’ 원본도 전시된다.
