‘대부’ 로버트 듀발 별세…NBC “美영화사 길이 남을 명연기”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 2월 18일 15시 16분

영화 ‘대부’ ‘지옥의 묵시록’ 등을 통해 할리우드 최고의 명품 조연으로 사랑받은 배우 로버트 듀발(사진)이 세상을 떠났다. 향년 95세.

고인의 배우자인 루시아나 듀발은 16일(현지 시간) 소셜미디어를 통해 “어제 내 사랑하는 남편이자 소중한 친구, 우리 시대 위대한 배우 가운데 하나였던 이와 작별했다”며 “로버트는 집에서 사랑하는 이들에게 둘러싸인 채 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다. 구체적 사인은 공개되지 않았다.

1931년 미 샌디에이고에서 태어난 고인은 대학에서 연극 전공 뒤 뉴욕 예술극장 게이트웨이 플레이하우스에서 배우로 데뷔했다. 6·25전쟁 직후인 1954년경엔 한국에서 미 육군으로 복무했다.

영화는 1962년 ‘앵무새 죽이기’로 데뷔했으며, 1972년 ‘대부’에서 마피아 코를레오네 가문의 변호사 톰 헤이건 역으로 세계적인 명성을 얻었다. ‘지옥의 묵시록’과 ‘폴링 다운’, ‘딥 앰팩트’ 등에서 인상적인 연기를 펼치며 “그의 진가는 조연으로 더 빛났다”(영국 일간 가디언)는 평을 받기도 했다.

고인은 총 7차례 아카데미상 후보에 올랐으며, 알코올 의존증 가수 역할을 맡은 영화 ‘텐더 머시스’로 1984년 아카데미 남우주연상을 수상했다. 2007년엔 서부극 ‘브로큰 트레일’로 에미상 남우주연상도 받았다. 미 뉴욕타임스(NYT)는 “역사적인 영국 배우 로런스 올리비에에 비견될 만큼 캐릭터 분석에 탁월했다”고 추모했다.
김태언 기자 beborn@donga.com
