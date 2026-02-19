제주신라호텔에서 만나는 ‘신라베어 테마룸’

제주신라호텔이 신라호텔을 대표하는 마스코트 ‘신라베어’를 활용한 키즈 객실 ‘신라베어 테마룸’을 선보인다.
신라베어 테마룸은 호텔 내 단 2개 객실만 운영되는 한정 객실로, 가족 고객 선호도가 높은 정원 전망 스위트 객실에 조성됐다. 객실에는 아이들이 좋아하는 키즈 텐트를 설치하고, 소·중·대형 신라베어 인형과 신라베어 자수 쿠션, 신라베어 자수 키즈 욕실가운 등 신라베어 테마 소품을 비치해 아이 눈높이에 맞춘 공간으로 완성했다.
객실 내에 신라베어 콘셉트를 자연스럽게 녹여 아이에게는 놀이 공간, 부모에게는 편안한 휴식과 사진 촬영 요소를 동시에 제공하는 점이 특징이다.
신라베어 테마룸은 ‘스위트 아이러브 포 키드(Sweet I Love For Kid)’ 패키지 예약 시 이용할 수 있다. 이 패키지는 어린이 동반 가족 고객을 위해 마련된 상품으로, 부모와 아이가 ‘따로 또 같이’ 꽉찬 2박을 보낼 수 있도록 구성됐다. 이 패키지는 5월 말까지 이용할 수 있다.
△아이와 레저 전문가가 3시간 동안 다양한 프로그램을 체험하는 ’하프데이 키즈 캠프’ △캠핑장에서 키즈 쿠킹 타임과 야식을 즐길 수 있는 ‘캠핑 모먼츠’ △제주신라호텔에서만 만나볼 수 있는 ’해녀 신라베어’ 선물 △공항과 호텔 간 픽업&샌딩 서비스 △익스프레스 체크인 서비스 △웰컴 트리트(하우스 와인, 쿠키, 초콜릿) 등 스위트 객실의 혜택도 포함된다.
제주신라호텔 관계자는 “신라베어는 어린이 고객에게 친근한 호텔 마스코트로, 객실에 들어서는 순간부터 즐거운 기억을 간직할 수 있도록 테마룸을 기획하게 됐다”고 말했다.
