삼성카드 ‘THE iD. 1st 카드’ 출시

삼성카드는 프리미엄 라이프를 처음 시작하는 고객을 위한 ‘디 아이디 퍼스트(THE iD. 1st)’ 카드를 출시했다. 이 카드는 5대 프리미엄 영역에서 연간 최대 15만 원의 할인 기프트를 제공한다. 백화점을 비롯해 △여행(해외·항공·호텔) △온라인쇼핑몰 △골프 △병원 업종에서 건별 5만 원 이상 결제시 5만 원 할인 혜택을 제공한다. 5만 원 할인 기프트는 연 최대 3회, 최대 15만 원까지 제공된다.
적립한도 없는 포인트 적립 혜택도 있다. 국내 가맹점 이용시 결제 금액의 1%를 한도없이 적립해준다. 특별 영역인 일상·쇼핑·여가·해외 업종에서 이용할 경우 포인트 적립률을 상향해 제공한다. 일상(음식점· 편의점·커피전문점·병원), 쇼핑(백화점·면세점·프리미엄아울렛·온라인쇼핑몰), 여가(항공·공연) 이용 시 1.5%를, 해외 가맹점에서 사용하면 3%를 적립해준다. 특별 영역 혜택도 마찬가지로 적립 한도 없이 제공한다.
공항 라운지 서비스와 국제브랜드 서비스도 제공한다. 국내·외 공항 라운지 무료 서비스를 연 3회 이용할 수 있다. 해외겸용(마스터카드) 카드로 발급받을 경우 특급호텔 무료 발렛 파킹·식음료 할인 등 마스터카드 월드(WORLD) 등급의 국제브랜드 서비스를 받을 수 있다. 연회비는 국내전용, 해외겸용(마스터카드) 모두 15만 원이다.
