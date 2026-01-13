“창덕궁은 중국식 건축?”…마카오항공 안내책자 논란

마카오항공 기내 좌석에 비치된 안내 책자에 한국의 대표적인 궁궐인 ‘창덕궁’을 중국식 건축물로 소개하는 내용이 실려 논란이다.
13일 서경덕 성신여대 교수는 페이스북에 “한 누리꾼이 제보해 줘서 알게 됐다. 확인해 보니 (마카오항공이) 목적지 가이드에 창덕궁을 영어·중국어·일본어로 ‘중국식 건축’이라고 설명했다”고 밝혔다.
서 교수는 즉각 마카오항공 측에 항의 메일을 보냈다. 그는 메일에서 “명백한 오류다. 창덕궁은 자연과 건축이 어우러진 공간을 형성한 한국의 대표적인 전통 건축이기 때문”이라고 지적했다. 이어 “이러한 가치를 인정받아 1997년 유네스코 세계유산으로도 지정됐다”며 “외국인들이 오해하지 않도록 어서 빨리 시정하라”고 촉구했다.
서 교수는 해외 곳곳에 한국의 문화와 역사에 대한 오류가 많다고 우려했다. 그는 “여러분의 적극적인 제보가 오류를 바로잡는 데 큰 도움이 되고 있다”며 “함께 힘을 모아보자”고 강조했다.
