여론집중도조사위원장에 안민호 숙명여대 교수

여론집중도조사위원회 위원장에 안민호 숙명여대 미디어학부 교수가 9일 선출됐다.
문화체육관광부는 이날 제6기 여론집중도조사위원 10명을 위촉했다. 새로 위촉된 위원은 강현철 호서대 빅데이터에이아이(AI)학부 교수, 안민호 숙명여대 미디어학부 교수, 유수정 케이비에스(KBS) 미디어연구소 연구원, 이나연 연세대 언론홍부영상학부 부교수, 이소은 국립부경대 미디어커뮤니케이션학부 조교수, 이준웅 서울대 언론정보학과 교수, 정서현 언론중재위원회 연구원, 조용만 비즈워치 이사회 의장, 최진호 경상국립대 미디어커뮤니케이션학과 조교수, 강주안 중앙일보 논설위원 등이다. 위원 임기는 3년이다.
위원회는 이날 전체 회의에서 위원장에 안민호 교수를, 부위원장에 강현철 교수를 호선으로 선출했다. 위원회는 매체별 뉴스 이용점유율 산출 등 여론집중도에 대한 연구․조사, 법령 정비에 대한 의견 제시 등의 활동을 수행한다.
조종엽 기자 jjj@donga.com
