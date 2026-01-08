재외동포청, 지구촌 한인 예술인이 만드는 ‘코리안 페스티벌 - 동향(同響)’ 개최

재외동포 아티스트가 음악으로 전하는 고향의 감동
세계 곳곳에서 활동하며 한인으로서의 뿌리와 정체성을 이어가는 재외동포 예술인들이 서울에 모인다.
세계 한민족 네트워크의 상징적 무대
재외동포청은 오는 13일 오후 7시, 서울 강서구 스카이아트홀에서 ‘코리안 페스티벌 - 동향(同響): 같은 울림’을 개최한다. 이번 공연은 재외동포청이 전 세계 한인 예술인들과 함께 마련하는 대표 문화 교류의 장으로, ‘음악으로 하나 되는 한민족의 울림’을 주제로 기획됐다.
‘동향(同響)’은 ‘같은 고향과 같은 울림’을 뜻한다. 세계 무대에서 활약 중인 재외동포 예술가들이 각자의 문화와 경험을 바탕으로 고향과 정체성을 음악으로 풀어내며, 하나의 하모니로 어우러지는 순간을 관객과 함께 나눈다.
이번 무대에는 세계적인 피아니스트이자 음악감독 에드윈 킴(Edwin Kim), 미국 재즈계에서 활약 중인 색소포니스트 그레이스 켈리(Grace Kelly), 섬세한 리듬감으로 주목받는 드러머 클로이 킴(Chloe Kim)이 출연한다. 또한 광주고려인마을 어린이 합창단이 함께 무대에 올라 세대와 지역을 넘어선 따뜻한 감동을 더할 예정이다.
공연은 전석 무료로 진행되며, 음악과 예술을 사랑하는 시민이라면 누구나 관람할 수 있다.
최용석 기자 duck8@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0