美타임지도 ‘폭싹’에 반했다…“올해 최고의 TV시리즈”

넷플릭스 드라마 ‘폭싹 속았수다’가 미국 시사주간지 타임(Time)이 선정한 ‘2025 최고의 K-드라마’ 1위에 오르며, 올해 최고의 TV 시리즈라는 평가를 받았다.
타임은 지난해 12월 발표한 ‘The 10 Best K-Dramas of 2025’에서 ‘폭싹 속았수다’를 1위로 선정하며 “올해 최고의 K-드라마이자, 나아가 올해 최고의 TV 시리즈 중 하나”라고 극찬했다.
타임은 “현실 그 자체의 재료만으로 아름답고 깊은 이야기를 완성했다”며 “환상적인 것을 특별하게 만드는 일은 누구나 할 수 있지만, 평범한 일상을 그 복잡성과 결을 잃지 않은 채 특별하게 만드는 것은 드물고도 귀한 성취”라고 평가했다.
● ‘사계절로 풀어낸 인생 서사’…흥행·작품성 모두 잡았다
‘폭싹 속았수다’는 1960년대부터 오늘날까지 이어지는 시간을 배경으로, 인물들의 삶을 네 개의 계절로 나눠 풀어낸 장대한 서사극이다. 제주에서 태어난 개성 강한 소녀 애순과, 한결같은 성정을 지닌 관식이의 인생 여정을 사계절의 흐름에 따라 입체적으로 그려냈다.
시청 지표에서도 성과가 뚜렷하게 나타났다. 이 작품은 넷플릭스 글로벌 TOP 10 비영어권 시리즈 부문에서 1위에 오른 뒤 8주 연속 순위권을 유지하며 흥행을 이어갔다. 올해 상반기 누적 시청 수는 약 3500만 회에 달했으며, 각종 시상식에서도 주요 부문을 석권해 작품성을 다시 한번 입증했다.
● 타임 선정 ‘2025 K-드라마 TOP10’
타임이 선정한 ‘2025 최고의 K-드라마 TOP10’에는 ‘폭싹 속았수다’를 비롯해 ‘내가죽기일주일전’, ‘오징어 게임 시즌3’, ‘북극성’, ‘미지의 서울’, ‘언젠가는 슬기로울 전공의생활’, ‘스터디그룹’, ‘옥씨부인전’, ‘스피릿 핑거스’, ‘트리거’ 등이 이름을 올렸다.
