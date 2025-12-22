본문으로 바로가기
문화
문화예술교육진흥원 원장에 임진택 前 경기아트센터 이사장
동아일보
업데이트
2025-12-22 16:56
2025년 12월 22일 16시 56분
입력
2025-12-22 16:53
2025년 12월 22일 16시 53분
김민 기자
신임 이사장에 강헌 전 경기문화재단 대표 임명
임진택 전 경기아트센터 이사장
문화체육관광부는 한국문화예술교육진흥원 원장에 임진택 전 경기아트센터 이사장(75·사진)을, 신임 이사장엔 강헌 전 경기문화재단(63·사진) 대표를 임명했다고 22일 밝혔다. 연극 연출자이자 판소리 명창인 임 신임 원장은 1998년 옥관문화훈장을 수훈했고, 한국예술종합학교 전통예술원 겸임교수 등을 지냈다. 강 신임 이사장은 대중음악 평론가로 활동했으며 한국광역문화재단연합회 회장 등으로 일했다. 임기는 각 3년.
강헌 전 경기문화재단
김민 기자 kimmin@donga.com
