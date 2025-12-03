요즘 스팸은 거의 문학…BTS RM도 “또 낚였다”

그룹 방탄소년단(BTS) RM이 감성적인 스팸 문자에 속아 넘어간 일화를 공개해 웃음을 자아냈다.
RM은 2일 자신의 SNS에 한 통의 문자 캡처 사진을 공개했다.
공개된 사진에는 “무리 없이 가벼운 러닝으로 시작해 보겠습니다”라는 제목으로 시작하는 스팸 메시지가 담겼다.
해당 메시지는 “12월 동안 따스한 행복과 밝은 미소가 늘 함께하길 바랍니다”, “부드러운 떨림처럼 번진 위로에 멈춰있던 심장이 다시 리듬을 찾습니다” 등 감성적인 문구가 적혀 있었다.
이에 RM은 “요즘 스팸문자는 거의 문학”이라고 놀라워하며 “내가 러닝 좋아하는 걸 아는지 미리 보기 문구에 매번 설레하며 또 낚인다”고 토로해 팬들의 폭소를 이끌었다.
지난 6월 군 복무를 마치고 전역한 RM은 내년 방탄소년단의 완전체 컴백을 준비 중이며, 10월 경주에서 진행된 APEC CEO 서밋 문화 세션에서 K팝 가수 최초로 기조연설을 진행하며 글로벌 아티스트의 면모를 드러냈다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
