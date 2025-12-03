본문으로 바로가기
문화
한국종교지도자협의회 공동대표의장에 진우 스님 연임
동아일보
업데이트
2025-12-03 14:04
2025년 12월 3일 14시 04분
입력
2025-12-03 14:02
2025년 12월 3일 14시 02분
이진구 기자
이진구 기자 sys1201@donga.com
한국종교지도자협의회는 2일 서울 종로구 대한불교조계종 총무원에서 임시이사회를 열고 조계종 총무원장 진우 스님을 제18대 공동대표의장으로 재선출했다고 3일 밝혔다. 임기는 2년. 한국종교지도자협의회는 종교 간 화합과 교류 증진을 목표로 1997년 설립됐으며, 조계종(불교), 한국천주교주교회의(천주교), 한국기독교총연합회(개신교), 원불교, 성균관(유교), 천도교, 한국민족종교협의회(민족종교) 등이 참여하고 있다.
이진구 기자 sys1201@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
