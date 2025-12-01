청강문화산업대 만화콘텐츠스쿨, ‘CKMC크리에이티브페어2026 : 골든티켓展’ 성료

청강문화산업대학교(총장 최성신) 만화콘텐츠스쿨(원장 조장호)은 지난 달 28일부터 30일까지 사흘간 수원 복합문화공간 111CM에서 졸업전시회 ‘CKMC 크리에이티브페어 2026: 골든티켓展’을 성공적으로 마무리했다고 밝혔다.
이번 페어에는 1만여 명의 관람객이 다녀가, 웹툰 웹소설 분야 K-스토리 창작 교육의 산실로서 청강 만화콘텐츠스쿨의 저력을 입증했다.
이번 행사는 2026년 만화콘텐츠스쿨 졸업예정자들의 웹툰, 만화, 웹소설 등 졸업작품을 대중에게 선보이는 전시회로 ‘이야기로부터 온 초대장: 골든티켓展’이라는 슬로건 아래, 다양한 이벤트와 부대행사가 열렸다.
행사 첫날인 28일에는 젊은 창작자들의 우수 스토리 IP를 산업체에 직접 선보이는 ‘CK 스토리마켓’이 열렸다. 청강의 젊은 창작자들의 선정작 15편과 피칭 작품 9편이 발표됐으며, 창작자들은 웹툰, 드라마, 영화 등 다매체 확장 가능성을 중심으로 피칭을 진행했다.
이 자리에는 카카오엔터테인먼트, 네이버웹툰, 리디, 디앤씨미디어, 키다리스튜디오, CJ ENM, HYBE 등 36개 콘텐츠·엔터테인먼트 기업에서 70여 명의 관계자가 참석했으며, 창작자-산업체 간 네트워킹 토크를 통해 다수의 작품에 대한 계약 논의가 진행됐다.
이번 행사에서는 IP 경쟁력 강화와 미래 창작자 육성을 위한 부대행사도 함께 마련됐다. 28일 진행된 글로벌 진출 전략 세미나는 ‘로컬라이즈? 컬처라이즈!’를 주제로, 일본 현지 제작사 편집자 등 국내외 전문가 4인이 연사로 참여해 웹툰의 실질적인 현지화 전략과 글로벌 협업 시스템을 공유했다.
29일에는 양세준, 한혜연, 홍성호, 강착원반 작가 등 현직 마스터 4인이 참여한 마스터클래스가 열렸다. 마스터들의 강연과 개별피드백, 토크쇼 등을 통해 창작자의 자세, 세계관 구축 등 실무 중심의 노하우가 예비 창작자들에게 전수됐다.
조장호 만화콘텐츠스쿨 원장은 “이번 크리에이티브페어는 청강 졸업예정자들이 그간 갈고닦은 창작 역량을 산업계와 대중에게 선보이는 뜻깊은 자리였다”며 “앞으로도 젊은 창작자와 산업계를 잇는 플랫폼 역할을 지속해 나가겠다”고 밝혔다.
한편, 1996년 청강문화산업대학교 개교 이후 2001년 만화창작과로 출발한 만화콘텐츠스쿨은 지난 25년간 웹툰·만화·웹소설·장르소설 중심의 문화콘텐츠 산업을 선도하는 인재 양성의 요람으로 성장해 왔다. 현재 청강 만화콘텐츠스쿨은 웹툰만화콘텐츠전공, 웹소설창작전공, 만화캐릭터일러스트레이션전공 등의 세부 전공을 통해 콘텐츠 산업계 변화에 발 빠르게 대응해 나가고 있다.
