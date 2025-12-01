황신혜·이진이, 붕어빵 모녀…함은정 결혼식 빛낸 미모

배우 황신혜와 딸 이진이가 그룹 티아라 출신 배우 함은정의 결혼식에 참석해 단정하면서도 품격 있는 하객 패션을 선보였다는 후기가 온라인에서 화제를 모으고 있다. 두 사람은 오랜만에 반가운 지인들과 재회한 모습을 공개하며 축하 메시지를 전했다.
황신혜는 지난달 30일 소셜미디어에 “신부가 너무 예뻤던 웨딩. 너무너무 축하해, 은정아. 오랜만에 반가운 얼굴들도 보고”라는 글과 함께 다수의 사진을 올렸다. 공개된 사진에는 결혼식장에서 미소를 짓는 황신혜와 이진의 모습이 담겼다.
사진 속 황신혜는 짙은 톤의 재킷에 밝은 색 스카프 타이를 매치해 단정하면서도 기품 있는 하객룩을 연출했다. 세련된 컬러 조합과 깔끔한 스타일링으로 특유의 우아함을 드러냈다는 반응이 이어졌다.
딸 이진은 분홍색과 흰색이 어우러진 미니 원피스를 착용해 또렷한 이목구비와 청량한 분위기를 강조했다. 두 사람은 와인잔을 가볍게 들어 올리며 장난스러운 포즈를 취하는 등 편안하고 자연스러운 모습으로 현장 분위기를 즐겼다. 게시물 하단에는 이진이 “예쁘구먼요”라는 댓글을 남기며 모녀의 다정한 분위기를 더했다.
한편 함은정은 같은 날 서울 용산구 그랜드하얏트서울에서 영화감독 김병우와 결혼식을 올렸다. 김 감독은 함은정보다 8세 연상으로, 두 사람은 영화계 지인 모임에서 처음 만나 교제를 이어온 것으로 알려졌다. 결혼식에는 연예계 동료와 지인들이 참석해 두 사람의 새로운 출발을 축복했다.
