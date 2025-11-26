황보라, 1000억설 하정우 하와이 집 공개…오션뷰 눈길

배우 황보라가 하정우(본명 김성훈)의 하와이 집을 공개했다. 황보라는 하정우의 동생인 김영훈 워크하우스컴퍼니대표와 결혼해 가족사이다.
25일 유튜브 채널 ‘황보라 보라이어티’에는 황보라가 가족들과 함께 하와이로 여행을 떠난 모습이 공개됐다.
영상에서 황보라는 “친정 부모님이 1년 동안 (육아 해주시느라) 고생해주셨다. 부모님과 함께 우인이가 안전하게 놀 수 있으면서 편안한 곳이 어디냐. 바로 하와이”라고 말문을 열었다.
이어 “사실 하와이를 10번 넘게 가봐서 기대감은 없다”고 웃으면서도 “왜 하와이를 선택했냐면, 아주버님(하정우)께서 하와이에 집이 있기 때문이다. 최소한의 비용으로 최대 효과를 누릴 수 있다. 하와이 물가가 장난 아니라더라”고 설명했다.
하와이에 도착한 황보라 가족은 하정우의 집으로 향했다. 해변이 한눈에 보이는 오션뷰 아파트가 시선을 사로잡았다.
황보라는 “제 루틴이 있다. 도착하면 항상 첫날에 장을 본다. 식재료를 다 샀는데 역대급이었다. 물가가 너무 비싸다. 한인마트에서만 300불이 나왔다. 외식은 이틀에 한 번만 하자고 합의를 봤다”고 말해 웃음을 더했다.
● 하정우, 예능서 밝힌 하와이 생활…집값이 1000억?
앞서 하정우는 여러 예능 프로그램을 통해 “1년에 4개월 정도는 하와이에서 보낸다”며 자신의 하와이 생활을 언급했다.
지난해 유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’에서 신동엽은 하정우의 집에 대해 “하와이에 집 산 거, 1000억 넘는 건 세금이 많이 나간다는데 그건 어떻게 하냐”고 농담했고 성동일은 “내가 그 집 가봤는데 대출이 998억 원”이라고 거들었다.
이에 하정우는 “하와이 수협에서 융자를 받았다”며 쿨하게 받아쳐 집값 1000억설 해프닝이 화제를 모으기도 했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
