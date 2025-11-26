강도 제압한 나나, 충격 딛고 복귀…“응원과 격려 덕분”

가수 겸 배우 나나가 자택 침입 사건 이후 활동을 재개한다. ⓒ뉴시스
자택 침입 피해를 입었던 가수 겸 배우 나나가 활동을 재개한다.

26일 소속사 써브라임은 “나나는 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다”고 밝혔다.

이어 “예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있다”며 “나나를 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지를 부탁드린다”고 덧붙였다.

흉기 든 강도와 몸싸움 벌인 나나…정당방위 인정

이 사건은 지난 15일 벌어졌다. 오전 6시경 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 30대 남성 A 씨가 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 돈을 요구했다.

A 씨는 준비한 사다리를 이용해 잠겨 있지 않은 문으로 침입했다. 그는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하자 목을 조르는 등 폭력을 행사했고, 비명을 들은 나나가 잠에서 깨어나 이를 막으려 나서며 몸싸움을 벌였다. 나나는 A 씨의 팔을 붙잡아 제압한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.

경찰 조사에서 A 씨는 “연예인이 사는 집인지 몰랐으며, 생활비가 필요해 범행을 저질렀다”는 취지로 진술했다. 나나 모녀 역시 A 씨와 일면식이 없는 것으로 확인됐다. A 씨는 사건 과정에서 턱 부위를 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받은 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “피해자들에게 실질적인 침해가 있었고, 이를 방어하는 과정에서 피의자에게 심각한 상해를 가하지는 않은 것으로 조사됐다”며 “피해자들의 행위는 정당방위에 해당한다고 판단했다”고 설명했다.

