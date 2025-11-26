강도 제압한 나나, 충격 딛고 복귀…“응원과 격려 덕분”

자택 침입 피해를 입었던 가수 겸 배우 나나가 활동을 재개한다.
26일 소속사 써브라임은 “나나는 최근 사건으로 인해 어려운 시간을 겪었으나, 팬 여러분께서 보내주신 따뜻한 응원과 격려 덕분에 다시 활동을 재개하고자 한다”고 밝혔다.
이어 “예정되어 있던 광고 촬영 및 기타 스케줄은 변동 없이 진행될 예정이며, 팬 여러분과의 약속이었던 앨범, 화보집 등도 계획대로 준비를 이어가고 있다”며 “나나를 향한 변함없는 응원과 성원에 깊이 감사드리며, 앞으로도 많은 관심과 지지를 부탁드린다”고 덧붙였다.
● 흉기 든 강도와 몸싸움 벌인 나나…정당방위 인정
이 사건은 지난 15일 벌어졌다. 오전 6시경 경기 구리시 아천동에 있는 나나의 자택에 30대 남성 A 씨가 흉기를 들고 침입해 나나 모녀를 위협하고 돈을 요구했다.
A 씨는 준비한 사다리를 이용해 잠겨 있지 않은 문으로 침입했다. 그는 집 안에서 나나의 어머니를 발견하자 목을 조르는 등 폭력을 행사했고, 비명을 들은 나나가 잠에서 깨어나 이를 막으려 나서며 몸싸움을 벌였다. 나나는 A 씨의 팔을 붙잡아 제압한 뒤 경찰에 신고한 것으로 전해졌다.
경찰 조사에서 A 씨는 “연예인이 사는 집인지 몰랐으며, 생활비가 필요해 범행을 저질렀다”는 취지로 진술했다. 나나 모녀 역시 A 씨와 일면식이 없는 것으로 확인됐다. A 씨는 사건 과정에서 턱 부위를 다쳐 병원으로 이송돼 치료를 받은 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 “피해자들에게 실질적인 침해가 있었고, 이를 방어하는 과정에서 피의자에게 심각한 상해를 가하지는 않은 것으로 조사됐다”며 “피해자들의 행위는 정당방위에 해당한다고 판단했다”고 설명했다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
