[단독]‘푸른털의 호랑이’ 고상우, 동물보호 단체에 저작권 기부

“가을이면 은행에서 고액을 제시하며 달력 제작을 많이 의뢰해오지만 거절했습니다. 대신 세계자연기금(WWF)에 작품 사용권을 기부하고 후원자들께 보내드릴 달력을 8000부만 만들기로 했죠.”
디지털 회화와 사진 등 다양한 장르를 넘나들며 멸종위기 동물, 사회적 약자의 모습을 담아 온 고상우 작가(47·사진)의 작품이 WWF의 내년 달력에 실린다. 이번에 새롭게 공개하는 작품 1점을 포함해 멸종위기에 처한 야생동물을 담은 작품 14점을 선별했다.
19일 서울 종로구 WWF 한국본부에서 만난 고 작가는 미국 시카고예술학교를 졸업한 뒤 자화상과 초상화로 이름을 알려왔다. 국내에서는 푸른 털의 호랑이가 강렬한 시선으로 정면을 바라보는 작품 ‘운명’이 알려져있다. 그는 멸종위기에 처한 동물을 직접 촬영한 뒤 그 위에 디지털 페인팅으로 세밀하게 채색하는 방식으로 작품을 완성한다. 멸종위기 동물에 대한 관심이 높은 해외에서는 가수 마돈나와 헤지펀드 브리지워터어소시에이츠 창업자 레이 달리오가 그의 작품을 소장했다.
“어릴 때부터 유기견이나 길고양이를 구조하는 등 동물에 대한 애정이 있었어요. 2013년 엘 고어 미국 전 대통령의 다큐멘터리 ‘불편한 진실’을 보고 기후위기로 인해 멸종위기에 처한 동물을 위한 작품활동을 해야겠다는 생각을 하게 됐습니다.”
고 작가는 다큐멘터리나 연구 자료, 뉴스에서 주로 영감을 받는다고 한다. 그리고 싶은 동물이 있는 곳이라면 해외나 오지를 직접 찾아간다. 2019년 호주 산불로 코알라 수백 마리가 사망하자 코알라를 그리러 직접 피해 지역에 찾아갔다. 최근에는 백령도를 세 차례 찾은 끝에 물범을 겨우 만날 수 있었다. 고 작가는 “만나서 동물이 눈을 10초 이상 마주쳐주기를 기다린다. 동물이 사람을 피하면 그리지 않는다”고 말했다. 그는 “동물과의 눈 맞춤이 ‘나를 그려도 된다’는 동물의 허락을 받는 과정이라고 생각한다”고 말했다.
그가 그린 작품을 보면 심연을 꿰뚫는 듯한 동물의 시선에 순식간에 압도된다. 고 작가는 “눈을 가장 신경써서 그린다”며 “작품 속 동물과, 동물을 감상하는 사람이 동등한 위치에서 서로를 바라보기를 바라기 때문”이라고 설명했다.
“사람들에게 멸종위기 동물에 대한 관심을 강요하고 싶지는 않아요. 작품을 보고 ‘예쁘다’고 생각해 주신다면 자발적인 변화가 생기지 않을까요? 제가 바라는 것은 그 뿐입니다”
WWF는 19일부터 캠페인에 후원하는 후원자에게 달력을 제공한다. 후원금은 전액 멸종위기 동물 보호 활동에 사용된다.
