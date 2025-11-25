아수라장 속… 홀로 초연한 예수의 얼굴

[샌디에이고 특별전 맛보기] 〈2〉 히로니뮈스 보스
칼 빼든 베드로-곁눈질하는 유다
예수의 체포 순간 극적으로 묘사
히로니뮈스 보스(1450∼1516) 하면 스페인 프라도미술관에 소장된 ‘환락의 땅’이 가장 먼저 떠오른다. 벨기에와 네덜란드 남부, 프랑스 북부 지역까지 아울렀던 플랑드르 지역은 상업과 섬유산업이 발달했다. 덕분에 루벤스를 비롯해 뛰어난 감각을 지닌 예술가를 다수 배출했다. 그중 한 명인 보스가 그린 세 폭 제단화가 ‘환락의 땅’이다.
높이가 220cm이고, 양쪽 문을 열면 폭 4m가 넘는 이 작품엔 인간의 쾌락과 타락을 상상력을 동원해 표현한 모습들이 가득하다. 나체의 사람들이 자기 몸보다 큰 과일에 달라붙어 그것을 먹고 있거나, 타락한 인간이 새의 머리를 한 괴물에게 잡아먹히는 장면 등 기괴한 모습이 호기심을 자극한다. 프라도미술관에서도 늘 관객이 붐비는 작품 중 하나다.
현재 보스가 그린 것으로 확인된 작품은 세계에 25점밖에 없으며, 드로잉도 8점에 불과하다. 보스는 15, 16세기 플랑드르 지역에서 조수들과 함께 의뢰를 받아 많은 그림을 그린 것으로 추정된다. 하지만 종교개혁이 이 지역을 휩쓸면서 혼란이 벌어진다. 예수, 마리아 등 성인을 표현하는 것이 금지됐으며, 성당에 있던 조각이나 그림들이 대거 파괴됐다. 이때 보스의 그림들도 많이 없어진 것으로 보인다.
또 보스가 그림에 서명이나 날짜를 매번 남기지 않았기 때문에 추정 작품을 그의 것으로 확정하는 것도 쉽지 않다. 하지만 서울 세종미술관 ‘르네상스에서 인상주의까지’전에서 전시하는 샌디에이고 미술관 소장품 ‘그리스도의 체포’엔 보스의 서명이 선명하게 남아 있다. 그림 오른쪽 위에 있는 단검에서 보스의 이름을 확인할 수 있다.
이 작품은 예수가 로마 병사들에게 체포되는 순간을 극적으로 묘사하고 있다. 그림의 왼쪽 화려한 복장을 한 로마 병사가 칼을 꺼내려고 움직이고 있으며, 이를 본 베드로가 단검을 번쩍 들어 올리며 저항하려는 제스처를 취하고 있다. 예수를 배신한 유다는 바로 옆에서 곁눈질하며 상황을 살피는 중이다.
예수를 둘러싼 모든 인물이 역동적으로 움직이는 가운데, 예수만이 바닥을 내려다보며 모든 것을 받아들인 듯 평온한 얼굴이다. 예수 옆엔 촛불이 활활 타오르며 얼굴에 따스한 분위기를 더해준다. 보스는 이러한 인물들의 대조를 통해 예수가 배신당하고 체포되는 고통보다, 유다를 용서하고 초연해하는 감정을 강조하고 있다. 멀리서 세계를 내려다보는 것처럼 넓은 시야에서 그린 ‘환락의 땅’과 비교하면, 인물의 얼굴을 아주 가까이 가져와 그린 이 작품은 보스의 감정 표현을 좀 더 디테일하게 감상할 수 있다.
보스가 그린 것으로 확실하게 확인되는 ‘그리스도의 체포’는 샌디에이고 미술관의 대표 소장품 가운데 하나이며, 세계적으로도 희귀한 작품이다. 약 500년 전에 그려진 작품으로 미술관에 직접 가지 않으면 보기 힘든 근대 이전 시기의 작품이라는 점에서 더 특별히 눈여겨볼 가치가 크다.
