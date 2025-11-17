배정남 “산책 중 시신 발견…49일간 술 붓고 노잣돈 묻었다”

배우 배정남이 반려견과 산책 중 시신을 발견한 일화를 털어놨다.
16일 방송된 SBS 예능프로그램 ‘미운 우리 새끼’(‘미우새’)에서는 무속인을 찾은 방송인 한혜진과 배정남의 모습이 그려졌다.
이날 무속인은 배정남 옆에 한 할아버지가 있다고 말했다. 이에 배정남은 “처음에는 숲에서 누가 운동을 하는 줄 알았다”라며 “산책 중 뒤를 봤는데 순간 얼어버렸다. 바로 신고했다”고 회상했다.
그는 “119에 전화했더니 나한테 빨리 줄을 풀어주라고 했다”며 “처음엔 못하겠다고 했다”고 했다. 이어 “‘선생님 도와주셔야 해요’라고 해서 벤치에 올라갔다. 그런데 무게가 있으니 안 풀리더라. 환장하겠더라”라며 “그때 구급대가 도착했다. 정신적 충격이 왔다”고 고백했다.
배정남은 “벨의 산책을 위해 그 산책로를 포기할 수 없었다”며 “49일 동안 (그 장소에) 소주와 막걸리를 부었다”며 “땅속에 노잣돈도 묻어드렸다”고 덧붙였다.
김혜린 기자 sinnala8@donga.com
