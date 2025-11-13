올 겨울은 편하고 멋진 ‘금강제화 부츠 컬렉션’과 함께

‘랜드로바 셔링 앵클부츠’ 등 부츠 컬렉션 선봬
11월 14∼23일 전국 매장서 정기 겨울 세일
발끝에 온기가 필요한 계절이다. 금강제화는 편안함과 세련됨을 동시에 갖춘 2025 F/W 시즌 부츠 컬렉션을 선보인다. 미니멀리즘을 키워드로, 차분한 컬러와 부드러운 실루엣을 연출했다.
‘랜드로바 셔링 앵클부츠’는 유연한 착화감이 돋보이는 제품이다. 항균 내피로 보온성과 위생까지 챙겼다. 부드러운 가죽 위에 자연스러운 셔링 장식을 더했다. 단정하면서도 세련된 ‘절제된 미니멀리즘’의 정수라는 평가를 받는다. 기능도 놓치지 않았다. 롤링 아웃솔 몰드를 적용해 발의 움직임을 따라 유연하게 구부러지고, 오래 신어도 발이 아프지 않다.
‘르느와르 브라운 밸티드 앵클 부츠’는 클래식한 멋이 돋보이는 앵클부츠다. 클래식한 라인에 여성스러운 밸트 디테일, 골드빛 금속 장식을 더해 단정함과 품격을 동시에 잡았다.
와이드 팬츠, 니트 원피스, 롱코트와 함께 신으면 절제된 고급미를 연출할 수 있다.
‘랜드로바 듀얼쿠션 GORE-TEX 부츠’는 고급스럽고 편안한 제품이다. 장시간 신어도 발이 피로하지 않도록 부드럽고 안정적인 듀얼쿠션 아웃솔을 넣었다. GORE-TEX 원단을 적용해 방수·투습 기능을 갖췄고, 논슬립 아웃솔로 겨울철에도 쾌적하게 신을 수 있도록 했다. 천연가죽 소재에 트래킹 감성을 더해 기능과 스타일 모두 갖췄다. 겨울 정기세일도 실시한다. 이달 14일부터 23일까지 전국 금강제화 및 랜드로바 매장에서 다양한 브랜드 제품을 할인 판매한다. 할인폭은 남녀 구두 및 캐주얼화는 20∼30%, 의류는 최대 50%다. 최고급 수제화 브랜드 헤리티지(HERITAGE)도 합리적인 가격에 만나볼 수 있다.
금강제화 홍보팀 관계자는 “이번 겨울 정기세일은 금강제화의 프리미엄 품질을 보다 합리적인 가격에 경험할 수 있는 기회”라며 “기능성과 세련미를 동시에 갖춘 다양한 겨울 부츠 컬렉션을 통해 편안함과 스타일을 함께 느껴보시길 바란다”고 말했다.
댓글 0