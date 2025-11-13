절제된 화려함-세련된 분위기로 연말을 더 특별하게

올해가 저물어가고 있다. 반가운 이들을 만나 마음을 나누는 시간을 보내기 좋은 때다. 즐거운 자리를 위해 보다 화사하게 단장하고 싶은 기분이 들기도 한다. 이럴 때 활용할 수 있는 제품을 살펴보자. 춥고 건조한 날씨에 시달리는 피부를 위해 보습과 영양에도 좀 더 신경 쓸 필요가 있다.
＞＞ 은은하게 빛나다
헤라가 2025년 홀리데이 컬렉션을 선보였다. 헤라는 “이번 컬렉션은 재즈 선율과 서울의 낭만이 어우러진 ‘올 댓 글램(ALL THAT GLAM)’을 주제로, 절제된 화려함과 세련된 분위기를 구현했다”고 밝혔다.
은은하게 빛나는 ‘쉬머 펄’, 따뜻한 느낌을 주는 ‘미디엄 브라운 톤’의 제품들로 구성했다. ‘리미티드 홀리데이 쿠션 케이스 2종’은 블랙 쿠션 파운데이션과 리플렉션 스킨 글로우 쿠션에 모두 사용할 수 있다. 부드럽고 매끄럽게 밀착되는 질감의 5가지 ‘블러쉬 스틱’과 모브, 누드, 브라운 색을 조합한 ‘쿼드 아이 컬러’ 팔레트, 인기 립 제품인 ‘센슈얼 누드 글로스’ 2종, 3가지 시그니처 향으로 구성된 ‘퍼퓸드 핸드크림 트리오’가 포함돼 있다. 각기 다른 질감과 향으로 연말 분위기를 다양하게 연출할 수 있다.
11월 30일까지 신세계백화점 강남점, 더현대서울, 롯데백화점 잠실점, 롯데백화점 인천점, 롯데백화점 본점에서 개인의 특성에 맞춰 ‘블러쉬 컬러 매칭 서비스’를 한다.
에이피 뷰티는 연말을 맞아 한정판 제품을 내놓았다. 연말마다 한정 출시되는 ‘프라임 리저브 리트리니티 나이트 엘릭시어’(이하 나이트 엘릭시어)의 패키지로 선보인다. 강렬한 먹선으로 도시의 밤을 그리는 박지은 작가와 협업했다. 박 작가는 서울을 비롯해 에이피 뷰티가 진출한 홍콩 뉴욕까지, 세 도시의 화려한 에너지에서 영감을 받아 작업했다. 에이피 뷰티는 “흘러내리는 빛의 층위로 에이피 뷰티가 추구하는 ‘빛으로부터 시작되는 아름다움’이라는 철학을 표현했다. 강렬한 먹선 속에 도시의 불빛을 섬세하게 묘사했다. 금박과 다채로운 색감이 어우러진다”고 설명했다.
나이트 엘릭시어는 밤 시간 동안 피부를 집중 관리하게 해준다. 에이피 뷰티는 “프라임 리저브 크림의 유효 성분을 응축시켜 탄력을 개선시켜 준다. ‘탄력 랩핑 마스크’ 제형으로 피부 보호막을 형성한다. 피부의 흡수력을 높이고 자연스러운 광채와 윤기를 선사한다”고 밝혔다.
＞＞ 탄탄하고 화사하게
아이오페는 ‘멀티 비타민 10% 얼티밋 토닝 겔 마스크’를 내놓았다. 아이오페 엑스퍼트 비타민 라인에서 처음 선보이는 마스크팩으로, 10가지 멀티 비타민 10%를 겔 마스크팩 한 장에 담았다. 칙칙함을 개선해주고 피부를 촉촉하게 만들어준다. 아이오페는 “멀티 비타민 성분을 미세한 캡슐 리포좀 형태로 만들어 피부 깊이 흡수되도록 했다”고 밝혔다.
아이오페는 1998년 첫 선을 보인 ‘비타젠 화이트’를 시작으로, 피부를 빛나게 만들고 비타민C를 안정적으로 흡수시키는 기술을 개발해 왔다. 아이오페는 “순수 비타민C를 담은 ‘비타민C 엑스퍼트 40% 마스크 컨센트레이트’와 ‘비타민C 엑스퍼트 25% 항산화 토닝 앰플’에 이어 이번 신제품은 10가지 멀티 비타민을 담아내 빠르고 간편하게 피부를 관리할 수 있다”고 설명했다.
아이오페는 콜라겐 생성을 높인 레티놀 슈퍼 바운스 세럼, 고햠량 레티놀을 담은 레티젝션 세럼, 피부를 빛나게 해주는 XMD 스템3 클리니컬 리커버리 세럼 등 고효능 제품을 선보여왔다. 아이오페가 새로 내놓은 ‘레티놀 레티젝션 세럼’은 레티놀 성분이 피부에 흡수되는 효과를 높였다. 아이오페는 “유효 성분이 피부 깊숙이 도달해 콜라겐 생성을 높여 탄력을 강화하고 주름도 개선해준다”고 설명했다.
프리메라는 비타티놀 세럼의 성분과 효능을 높인 ‘비타티놀 바운시 리프트 세럼’(이하 비타티놀 세럼)을 출시했다. 비타티놀 세럼은 레티놀과 비타민C 성분을 조합해 섞어 쓰는 제품으로 2022년 선보인 후 큰 사랑을 받고 있다.
새로운 비타티놀 세럼은 강한 탄력 리프팅 성분을 담았다. 프리메라는 “탄력을 증가시켜주고 이를 오래 지속시켜준다. 처진 모공부와 중안부 피부 탄력을 개선시켜준다. 피부색도 더 밝아진다”고 밝혔다. 이어 “민감 피부와 여드름성 피부에도 안심하고 사용할 수 있다. 자극을 줄이기 위해 향료도 쓰지 않았다”고 덧붙였다.
