차은우보다 잘생긴 친동생?…AI컨퍼런스 강연자로 등장

가수 겸 배우 차은우(본명 이동민)의 친동생이 인공지능(AI) 컨퍼런스 무대에서 전문가로 나선 사실이 전해졌다.
10일 열린 서울 강남구 코엑스에서는 ‘AI 서밋 서울 앤 엑스포 2025(AI SUMMIT SEOUL & EXPO 2025)’가 열렸다. 차은우의 동생 이동휘 씨는 ‘AI 레서피: 형을 위해 만든 AI, 브랜드 검증 툴로 진화하다’를 주제로 진행된 강연에서 조용민 언바운드랩 대표와 함께 강연자로 참여했다.
이 씨는 AI 데이터 크룰링 모델을 주제로 발표한 것으로 전해졌다. AI 데이터 크롤링 모델은 웹사이트 등 온라인상의 방대한 데이터를 자동으로 수집·가공해 AI 학습에 활용할 수 있도록 하는 기술 및 시스템을 의미한다. 실시간 트렌드 분석, 개인화된 콘텐츠 추천, AI 모델 개발을 위한 대규모 학습 데이터 구축, 마케팅 인사이트 도출 등 다양한 분야에서 폭넓게 활용되고 있다.
AI 서밋 서울 측은 세션 소개 페이지에서 “이동휘 연구원이 친형인 차은우와 같은 셀럽들을 위한 엔터 매니지먼트 AI 데이터 크롤링 모델을 개발하는 과정에서 이를 제품 및 브랜딩에 활용할 수 있는 잠재력을 본 다양한 소비재 기업들로부터 솔루션 러브콜을 받고 있다”고 적었다.
강연자 소개에는 “언바운드랩 투자팀에서 AIX 볼트온/롤업 전문 투자를 위한 다양한 기업의 AIX 프로젝트 관련 연구 및 자문을 수행하고 있다”며 “미디어 전공자로서 제일기획과 펑타이에서 다양한 마케팅 프로젝트를 진행해왔다”고 소개돼 있다.
이 씨는 중국 푸단대 출신으로, 국내 유명 광고 회사를 거쳐 언바운드랩에 입사한 것으로 전해졌다.
그는 올해 6월 방송된 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 광고 회사 동료들과 함께 걷는 모습이 잠시 등장하며 차은우와 닮은 모습으로 화제를 모았다. 지난해 12월 차은우가 출연한 tvN ‘핀란드 셋방살이’에도 잠시 출연했다. 차은우가 소속된 그룹 아스트로의 멤버들은 “(차은우의) 동생이 더 잘생겼다. 얼굴이 더 작다”고 칭찬하기도 했다.
