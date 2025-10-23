종근당건강 화장품 ‘스템벨’… 피부 자생력·탄력 강화

건강기능식품 전문기업 종근당건강이 화장품 브랜드 스템벨(STEMBELL)을 선보이며 화장품 시장 공략에 나섰다. 종근당건강은 “인체줄기세포 배양액 기술을 사용해 만든 고급 피부 관리 제품”이라며 “오랜 기간 축적한 노하우를 활용했다”고 밝혔다.
스템벨은 인체줄기세포배양액 성분과 마이크로바이옴, 수용성 콜라겐을 핵심으로 한 자체적인 ‘트리플 퍼펙터’ 기술을 사용해 만들었다. 피부의 자생력을 높이고 탄력을 개선하는데 중점을 뒀다고 한다. 종근당건강은 “식품의약품안전처가 제시한 가이드를 준수해 인체줄기세포배양액 기술을 사용했다”고 설명했다.
스템벨의 스킨케어 라인은 7가지 제품으로 구성된다. 종근당건강은 “올해 출시한 아이크림은 깊은 주름, 기미, 색소 침착, 탄력 저하 등 복합적인 눈가 고민을 해결하는데 도움을 준다”고 밝혔다.
‘스템벨 셀 에센스 리제너레이터’는 피부를 관리할 때 첫 단계에 바르면 된다. 칙칙하고 거칠어진 피부를 부드럽게 만들어준다. ‘스템벨 셀 앰플 리제너레이터’는 주름과 기미 등을 관리하는데 도움을 주는 고농축 제품이다. ‘스템벨 셀 크림 리제너레이터’는 이마, 미간, 눈가, 팔자 부위, 목을 집중 관리할 수 있다. ‘스템벨 셀 아이크림 더블 리페어’는 피부에 힘을 더하고 눈가 기미와 주름을 집중 관리해준다. 두 가지 제형을 혼합해 사용하는 방식의 제품이다.
‘스템벨 셀 마스크 리제너레이터’는 피부를 윤기 있게 만들어준다. 피부를 빛나게 해주는 제품으로 간편하게 사용할 수 있는 ‘스템벨 셀 스틱 리제너레이터’도 있다. 선크림 ‘스템벨 셀 유브이 쉴드 리제너레이터’는 자외선을 차단해주는 것은 물론이고 주름을 개선해주며 탄력을 높여준다. 기미와 잡티를 완화해주고 영양도 더한다. 종근당건강은 “스템벨 라인은 고기능성 제품들로, 피부를 보다 체계적으로 관리할 수 있게 해준다”고 설명했다.
종근당건강은 “스템벨은 인체줄기세포배양액 원료가 포함된 고급 제품인만큼 개인의 피부 상태를 고려한 제품 큐레이팅을 위해 체계적인 피부 관리 교육을 받은 뷰티 플래너가 일대일일 피부 상담 서비스를 제공한다”고 밝혔다.
스템벨은 가을맞이 행사로 이달 27일까지 선착순 500명에게 특별 할인 및 추가 증정 프로모션을 진행한다. 종근당건강은 “건조한 가을바람이 불기 시작하면서 피부 보습에 신경 쓰는 이들이 늘어나고 있다. 스템벨은 여러 가지 피부 고민을 해결하는데 효과적인 제품이다”라고 밝혔다.
보다 자세한 정보는 종근당건강 스템벨 공식 홈페이지와 대표 상담센터를 통해 확인할 수 있다.
댓글 0