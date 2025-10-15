최준희, 입술 필러 녹이고 달라진 분위기…여신 미모

최준희는 지난 14일 본인 소셜미디어에 “Bunny is comming”이라고 적고 사진 여러 장을 올렸다.
사진에는 셀카를 찍은 최준희의 모습이 담겼다. 밝게 웃으며 청순한 매력을 발산했다.
입술필러 시술 이후 이전과는 또 다른 분위기를 자아내며 물오른 미모를 뽐냈다.
늘씬한 몸매와 각선미도 눈길을 끌었다.
이를 본 누리꾼들은 너무 예쁘네요“, ”진짜 어디까지 예뻐지시는 거예요“ 등의 댓글을 올렸다.
지난달 26일 최준희는 ”입술 필러를 싹 녹였다. 태초의 입술로 돌아와서 너무 당황스럽다. 너무 작다. 마치 참새가 된 것 같은 기분이다“고 밝힌 바 있다.
아울러 최준희는 지난 7월 본인 인스타그램에 ”윤곽+눈+멍까지 싹 다 잡힌 거 실화냐고요(이게 성형템의 힘이라는 거다)“라고 적고 안면 윤곽, 눈 밑·뒷트임 수술을 했다고 밝힌 바 있다. 수술 후 최준희는 한층 갸름해진 얼굴과 뚜렷한 이목구비를 지니게 됐다. 최준희는 본인 유튜브에서 ”제가 느끼기로는 전체적으로 중안부가 굉장히 짧아졌다. 눈 밑 뒤트임을 같이 하면서 면적 자체가 줄어들고 눈이 확 커진 느낌이다“며 성형 수술 후 만족감을 드러냈다.
한편 최준희는 배우 고(故) 최진실(1968~2008)의 딸로 대중의 뜨거운 관심을 받았다.
2022년 2월 와이블룸과 전속계약을 맺으며 연예계 활동을 예고했으나 3개월 만에 계약을 해지했고, 현재는 개인 채널을 통해 소통 중이다.
작년 8월 패션모델로 깜짝 데뷔한 근황을 전하기도 했다. 지난 2월 서울 중구 동대문디자인플라자(DDP)에서 열린 2025 F/W 서울패션위크 ‘데일리 미러(DAILY MIRROR)’ 컬렉션에서도 당당한 워킹으로 런웨이를 빛냈다.
