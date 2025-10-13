동아일보

새신랑 곽튜브, 5세 연하 신부와 투샷…“가정에 충실할게요”

  • 동아닷컴

  • 입력 2025년 10월 13일 14시 58분

여행 유튜버 곽튜브가 5세 연하 신부와 결혼식을 올리고 새로운 출발을 알렸다. 결혼식에는 연예계 동료들이 대거 참석했으며, 그는 SNS를 통해 감사 인사와 가정에 충실하겠다는 다짐을 전했다. 사진=곽튜브 SNS 캡처
여행 유튜버 곽튜브(본명 곽준빈)가 5세 연하의 신부와 웨딩마치를 올리며 인생의 새로운 챕터를 열었다. 결혼식에는 방송계와 유튜브 업계의 유명 인사들이 대거 참석해 축복을 보냈다.

BTS 진부터 김태호 PD까지…스타 총출동 결혼식 현장

곽튜브는 11일 서울 여의도의 한 호텔에서 결혼식을 올렸다. 이날 사회는 전현무가 맡았다. 축가는 가수 다비치가 불렀으며, 유튜버 빠니보틀이 축사를 맡아 특별함을 더했다.

결혼식 현장에는 BTS 진, 지예은, 주우재, 기안84, 풍자, 김태호 PD 등 연예계 동료들이 대거 참석해 신랑 신부의 앞날을 함께 응원했다.

동료들은 자신의 SNS에 “아이돌 결혼식 옴” “잘생긴 신랑” 등 다양한 반응으로 축하를 건넸고, 곽튜브 역시 자신의 SNS에 이를 공유하며 훈훈함을 자아냈다.

“축하해 주셔서 감사…가정에 충실할 것”

이후 곽튜브는 12일 자신의 SNS에 “정말 많은 분들이 축하해 주셔서 결혼식을 잘 올릴 수 있었다”며 소감을 밝혔다.

이어 “축하해 주신 모든 분들 너무 감사드리고, 정말 다 모시고 싶었지만 못 모신 팬분들도 다시 한번 진심으로 감사드린다”고 인사를 전했다.

그러면서 “가정에 충실하고 따뜻하고 좋은 남편과 아빠가 될 수 있도록 노력하는 사람이 되겠다”고 덧붙였다.

곽튜브, 2세·다이어트 화제향후 계획은?

곽튜브는 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 결혼과 혼전임신 소식을 함께 전하며 축하를 받았다. 2세는 아들로 알려졌다.

그는 최근 결혼식을 앞두고 93kg에서 약 79kg까지 체중 감량에 성공해 관심을 모으기도 했다.

213만 구독자를 보유한 곽튜브는 ‘지구마불 세계여행’, ‘전현무 계획’ 등 여러 방송에도 출연하며 다채로운 활동을 이어가고 있다.

곽튜브는 결혼 소식과 함께 오는 17일 ‘전현무계획’ 시즌3으로 시청자들을 찾아갈 예정이다.

김승현 기자 tmdgus@donga.com
