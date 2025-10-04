[오늘의 운세/10월 7일]

● 쥐 36년 가정에 신경 쓰며 옳은 판단으로 밀라. 48년 아랫사람 반목에 어려워지니 미덕을. 60년 너무 나서지 말고 한걸음 뒤서면 길. 72년 아래 사람을 믿음 성실로 대하면 해결. 84년 재수있고 재물 생기니 심중히 처신을. 96년 욕심 버리고 차후를 설계하라.
● 소 37년 어려워도 추진하라 결국 성취된다. 49년 과음 조심 인내로 밀면 귀인 도와 성취. 61년 힘들어도 중단 말고 끝까지 밀고가야 73년 손위나 선배 지도 받고 지혜 발휘해야. 85년 바쁘기만 하고 피곤하니 심신안정 할 때. 97년 차근차근 노력하면 큰 성과 나타남.
● 범 38년 장애 많아 성사 힘드니 노력해야 50년 고통이 생기는 때니 조심히 처신해야. 62년 무리한 추진 자제하고 확실한 계획을. 74년 소망은 차차 성사 되어 태평 할 수. 86년 판세 흐름 파악해 대비하며 움직여라. 98년 고통이 있어도 마침내 풀려나가는 운. ● 토끼 39년 깊이 분석해 확신서면 시행해도 성사. 51년 윗사람 뜻 따라 풀어 가면 목표 달성. 63년 우환 대비해 뜻밖의 재난 막아야 발전. 75년 즐겁게 도우면 편안하게 성사 운. 87년 여성은 주위 협조도 받아 성취할 수. 99년 현 상황 알고 분수에 맞게 행동해야 . ● 용 40년 잘되든 일이 엉키니 재점검해 끝맺어라. 52년 고집부리면 심력 낭비하고 소득 없다. 64년 우의가 돈독하면 약속한 일은 성과 크다. 76년 욕심은 금물 친지와 정을 돈독히 하라. 88년 노력하면 융화되어 안정 되찾는다. 00년 솔선수범하여 추진하면 결국 해결된다.
● 뱀 41년 이웃 지인과 협의하며 처리하면 행운이. 53년 일에 문제 발생해 관재구설 사기 조심. 65년 나를 도울 여성이 있으면 도움 요청을. 77년 귀인 협조 있으니 변화에 순응해 가야. 89년 서두르면 착오 생기니 천천히 해야 길. 01년 뜻대로 안되고 불리하게 진행되니 연구를 .
● 말 42년 거짓말에 속지 말고 잘 판단해 처신을. 54년 꾸준히 하면 신도 도와 성공하는 운. 66년 불리한 일만 생기니 차기를 기다려라. 78년 너무 따지면 오해하니 너그럽게 처리를 90년 속임수 빠지면 난처해지니 잘 판단해라. 02년 협조자와 추진하면 막혔든 일 해결.
● 양 31년 초심 변치 말고 정성으로 추진해야 길. 43년 분쟁에 끼지 말고 침착히 실리 찾아라. 55년 화합하면 귀인도 도와주니 재수대통. 67년 끈기로 기다리면 주위 사람 도움 있다. 79년 품위유지와 수지균형에 맞게 절약해야. 91년 적극적 추진하면 결실 맺어 즐거움이.
● 원숭이 32년 힘든 일도 뜻 맞는 이와 협력하면 성사. 44년 윗사람 의도대로 추진해야 풀릴 수. 56년 대인관계 잘하고 신의 돈독히 해야 길. 68년 주위 집안이 시끄러워 질수니 안정을. 80년 정신 집중해 난제 풀어 가면 행운이. 92년 학문 지덕 쌓는 때니 노력하면 성취.
● 닭 33년 믿은 이 변절에 후회하니 강한 처신을. 45년 힘들다고 고민 말고 분발해야 결실이. 57년 착실히 돈 아끼면 재물 이익이 생길 수. 69년 현재 일을 유지하고 새로운 변동 금물. 81년 서두르지 말고 조심히 실행하면 해결. 93년 부지런하면 계획 이루어지고 즐거움이.
● 개 34년 여행 때 귀인 도움 받아 즐거울 운. 46년 어려운 상대도 최선 다해 설득하면 성사. 58년 여성은 좋은 기회 노치기 쉬우니 주의. 70년 마찰 생길 수니 미소로 조화롭게 해야. 82년 내 이익만 차리면 난처해지니 욕심 버려야. 94년 친지 주위와 불화 있으니 양보가 상책.
● 돼지 35년 덕을 베풀고 내실에 충실하면 성취. 47년 난관에 처해도 대처하면 해결책이. 59년 여행 외출 때 계획 확인해야 고생 면할 수. 71년 힘들어도 참고 노력하면 소망 이룬다. 83년 강하면 부러지니 불손하지 말고 겸손히. 95년 가족 불화 액난 있으니 처신 주의를.
댓글 0