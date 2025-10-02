성적표 너머, 나태주 시인이 들려주는 ‘꿈’ [동아닷컴 금주의 신간]

성적과 스펙에 갇혀 꿈을 잃어가는 아이들에게, 이 책은 “한 사람의 꿈이 세상을 바꿀 수 있다”라고 말한다. 나태주 시인, 김성구 샘터 대표, 홍빛나 작가는 ‘I’, ‘HAVE’, ‘A DREAM’ 세 장을 통해 자신의 어린 시절, 열등감과 불안, 사랑과 감정, 취미와 꿈을 솔직히 풀어낸다. 마틴 루터 킹의 명언에서 출발한 이 책은, 직업=꿈이라는 고정관념을 넘어 아이들이 자신만의 방향과 서사를 찾도록 다정하게 이끈다. 꿈은 언제나 ‘나’에서 시작될 수 있다는 믿음을 심어주며, 삶을 주도하는 용기를 북돋아 준다. ◇ 사소한 인류/ 이상희 지음/ 260쪽·1만7800원·김영사
‘인류의 기원’의 저자로 한국 최초의 고인류학자로 불리는 미국 캘리포니아 리버사이드대 인류학과 종신교수의 첫 에세이. 매일 두 발로 땅을 딛고 걸으면서, 책을 읽으면서, 목욕탕 속 여자들의 다채로운 맨몸을 보면서, 육아와 출산을 거치면서, 개를 키우면서 느끼고 고생했던 일상의 단상을 유쾌하고 날카롭게 풀어놓는다. 여느 에세이와 다른 점은 최초의 인류가 지녔던 ‘인간다움’, ‘인간다운 존재’란 무엇인가를 고민하는 고인류학자라는 직업인의 시선이 담겼다는 것이다. 인류의 진화가 단선적이 아니었던 것처럼 인간의 삶 역시 단선적으로 발전하기보다는 이리저리 부딪히고 방황하면서 여러 번 넘어져 가며 앞으로 나아간다는 깨달음을 준다. 미국이라는 나라의 이방인이자 비백인, 여성, 아내이자 엄마, 교수, 애완견을 키우는 주인으로 겪은 일상과 삶에 대한 솔직한 느낌을 전한다. ◇ 우리가 꼭 알아야 할 아름다운 우리말 사전/ 고정욱 지음/ 372쪽·2만5700원·자유로운 상상
“이 말이 정말 우리나라 말이 맞을까?” 하는 의문을 품는 순간이 많다. 저자는 우리말에 대한 깊은 사랑과 열정을 담아 404개의 단어를 체계적으로 정리했다. 분야별로 문학 작품 속 우리말 중 우리가 살려 써야 할 표현을 소개하며, 아름다운 우리말을 지키기 위해 누구나 읽어볼 만하다. 이 책으로 우리말의 가치를 단 한 사람이라도 깨닫게 한다면 충분히 의미가 있다. 독자에게 언어의 벗이 되어주며, 루트비히 비트겐슈타인의 “나의 언어의 한계는 나의 세계의 한계”라는 말을 떠올리게 한다. 어휘력은 곧 세상을 이해하고 인식하는 능력을 확장하는 힘이기 때문이다. 최근 인도네시아 시위에서도, 한류 열풍 속에서도 한글의 위상은 점점 더 높아지고 있다. 한국어의 영향력이 커지는 가운데, 우리말의 아름다움을 전 세계 독자에게 알리는 길라잡이가 되어줄 것이다.
