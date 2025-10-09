국민 3명 중 1명 “단어 뜻 몰라”…국립국어원이 낸 해법은?

“심 클로닝, 퍼블릭 프로그램, 어질리티, 리클라이너…”
한눈에 이해하기 어려운 이 단어들은 최근 일상에 파고든 외국어 표현이다. 이 같은 낯선 단어들에 고개를 갸웃하는 국민이 늘자, 국립국어원이 이해하기 쉬운 순화어를 제시하는 ‘다듬은 말’ 사업을 확대하고 나섰다.
최근 국립국어원은 생활 속 낯선 외국어를 우리말로 순화하는 ‘새말모임’의 성과를 공개했다. 새말모임은 언론계·학계와 청년·대학생 등이 참여해 국민 생활과 밀접한 외국어를 부르기 쉬운 우리말로 다듬는 모임이다. 누리소통망(SNS)에서의 온라인 회의를 통해 다듬은 말을 제안한다.
● 가장 바꿔야 할 외국어는 ‘심 클로닝’
올해 상반기 긍정적인 평가를 받은 사례로는 ‘그린테크(Green Tech)’를 ‘친환경 기술’로 바꾼 경우가 꼽혔다. 반드시 대체어가 필요하다는 응답이 가장 많았던 외국어는 ‘심 클로닝(SIM Cloning)’이었다. 국민의 78.6%가 대체 필요성을 지적했으며, 현재는 ‘심 불법 복제’라는 우리말로 순화됐다.
이 밖에 ‘퍼블릭 프로그램(Public Program)’은 ‘대중 참여 활동’ 또는 ‘시민 참여 활동’으로, ‘어질리티(Agility)’는 ‘반려동물 장애물 경주’로 다듬어졌다.
● 생활 속에 자리 잡은 ‘다듬은 말’은?
국립국어원이 다듬은 우리말은 이미 생활 전반에 스며들었다. 특히 재난·안전 용어가 알기 쉽게 바뀌며 국민적 공감을 얻었다. ‘싱크홀(Sinkhole)’은 ‘땅꺼짐’, ‘블랙 아이스(Black Ice)’는 ‘도로 살얼음’으로 불리고 있다.
온라인에서도 화제를 모은 사례가 있다. ‘치팅데이’를 ‘먹요일’로 바꾼 사례는 직관적이고 익숙하다는 반응을 이끌어냈다. 누리꾼들은 “입에 딱 붙는다”, “누구나 바로 이해된다”고 긍정적으로 평가했다.
또한 ‘리셀러’를 ‘재판매업자’, ‘킬러 문항’을 ‘초고난도 문항’, ‘리클라이너’를 ‘각도 조절 푹신 의자’로 대체해 호응을 얻었다. 최근 학술지에서는 ‘스테이블 코인’을 ‘가치 안정형 디지털 자산’으로 순화해 사용하는 사례도 늘고 있다.
● 국민 3명 중 1명 “뜻 몰라 곤란한 적 있다”
문화체육관광부 조사에 따르면, 2020년 국민의 36.3%가 “외국어의 뜻을 몰라 곤란했다”고 답했다. 이는 직전 조사(5.6%)보다 6배 이상 늘어난 수치다.
문체부 관계자는 “이해하기 쉬운 우리말을 사용하면 정책과 언론 보도의 신뢰도와 이해도가 높아진다”며 “앞으로도 새로 유입되는 외국어를 신속히 다듬어 국민에게 알릴 계획”이라고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
