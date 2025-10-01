럭키, 한국인 승무원과 결혼…“김수로왕·허황옥 공주처럼 살겠다”

인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타·47)가 결혼 소식을 전하며 감사 인사를 남겼다.
럭키는 지난달 29일 인스타그램에 전날 진행된 결혼식 사진을 올리며 “많은 분이 오셔서 축하해주시고 문자와 전화 등을 통해 따뜻한 마음을 전해주셔서 깊이 감사드린다”고 밝혔다.
이어 “저는 제가 알고 있는 사람들이 저의 진짜 재산이라고 생각한다. 많은 분의 사랑과 축복 덕분에 부자보다 더 행복한 날을 맞이했다”며 “짧은 시간 준비하느라 미처 연락드리지 못한 분들이 있더라도 너그러이 이해해 주시고, 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁드린다”고 했다.
비연예인인 신부는 한국인 승무원으로, 현재 임신한 상태로 알려졌다.
럭키는 “보내주신 축하만큼 한국 최초 국제부부 김수로왕과 허황옥 공주처럼 저희도 아름다운 국제부부가 될 수 있도록 행복하게 잘 살겠다”고 했다.
수로왕은 한국 역사에서 처음으로 국제결혼을 한 인물이다. 『삼국유사』 ‘가락국기’에 따르면 서기 48년 아유타국 공주 허황옥은 16세의 나이에 바닷길을 건너와 김해 김씨의 시조 가락국 수로왕과 결혼해 왕후가 됐다. 아유타국은 현재 인도 아요디아 일대로 추정된다.
한편 1978년생인 럭키는 1996년 한국으로 건너왔다. 그는 여행 가이드로 활동하다가 SBS 드라마 ‘야인시대’에서 미군 워태커 소령 역을 맡으며 얼굴을 알렸다. 이후 예능 프로그램 ‘비정상회담’ ‘대한외국인’ ‘라디오스타’ 등에서 입담을 뽐내며 방송인으로 활약했다. 올해 초 한국 영주권을 획득했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0