정상제이엘에스 플루언씨(fluenC), 몰입형 영단어 학습 이벤트 ‘Voca Forest’ 오픈

교육 플랫폼 기업 정상제이엘에스가 운영하는 몰입형 교육 플랫폼 플루언씨(fluenC)가 지난 25일 신규 영어 학습 이벤트 ‘Voca Forest, The Lost Name’을 오픈했다. 이번 이벤트는 4주간 진행되며, 최종 결과는 오는 29일 발표될 예정이다.
‘Voca Forest’는 학습자가 스토리 속 모험자가 되어 흩어진 단어를 수집하고 스테이지를 클리어하며 잊혀 진 몬스터의 이름을 찾아가는 방식으로 진행된다. 단순한 암기를 넘어 퀘스트 수행, 단계별 미션, 보상 구조를 결합해 학습을 게임처럼 즐길 수 있도록 설계된 것이 특징이다.
이번 이벤트는 긴 추석 연휴에 맞춰 진행돼 학생들이 집에서도 재미있게 참여할 수 있는 학습·놀이 결합 콘텐츠로 관심을 받고 있다. 한정판 굿즈와 수강권 등 다양한 혜택을 통해 학습 동기와 참여율을 높이며, 오픈 첫 주부터 학부모와 학생들로부터 호응을 얻고 있다.
정상어학원은 그동안 정규 수업, 온라인 학습, 라이브 특강, 다양한 참여형 프로그램을 통해 학생들이 연간 1,000시간 이상 영어에 자연스럽게 노출될 수 있는 환경을 마련해 왔다. ‘Voca Forest’ 역시 이러한 교육 철학을 이어가며 단순 단어 학습을 넘어 주도적이고 지속적인 학습 습관 형성에 기여할 것으로 기대된다.
정상제이엘에스는 앞서 ‘MUSIC HEROES’ 프로젝트를 선보인 데 이어 이번 프로그램으로 몰입형 학습 모델을 한층 강화했다. 박정흠 대표는 “음악 기반 학습에서 단어 중심의 스토리·보상 체계로 확장하며, 몰입형 학습 콘텐츠 라인업을 확대해 플루언씨만의 경쟁력을 강화해 나가고 있다”며 “추석 연휴 기간 동안 학습과 놀이를 동시에 충족할 수 있는 콘텐츠로 학부모와 학생들의 관심이 높아질 것”이라고 말했다.
이번 ‘Voca Forest’는 정상어학원과 플루언씨 회원이라면 누구나 참여할 수 있다. 정상제이엘에스는 앞으로도 플랫폼 접근성을 넓혀 더 많은 학습자에게 참여 기회를 제공하고, 이를 통해 브랜드 경쟁력과 플랫폼 확장성을 강화할 방침이다.
