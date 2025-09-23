‘과대 포장’ 지적했다가 역풍…줄리안, 결국 사과문 올렸다

벨기에 출신 방송인 줄리안 퀸타르트가 한 개인 카페의 ‘삼중컵 사용’을 비판했다가 사과문을 올렸으나, 재차 지적으로 오히려 논란이 커졌다.
■ 삼중컵 저격한 줄리안, 왜 논란이 됐나
줄리안은 22일 SNS에 한 카페 음료 사진을 올리며 “이중컵도 아닌 삼중컵도 생겼다는 건가? 과대 포장의 과대 포장”이라고 공개적으로 지적했다. 그는 가게 계정을 태그한 채 “운영하시는 분들이 한 번만 더 생각해 주시면 안 되겠느냐”고 덧붙였다.
하지만 직접 방문하지 않고 타인이 찍은 사진을 무단 도용했다는 의혹과 함께, 영세 카페 상호명을 그대로 노출한 점이 문제로 떠올랐다.
■ 카페 측 해명은 무엇이었나
해당 카페 운영자 A 씨는 SNS를 통해 “저희가 쓰는 얼음은 플레이크형의 작은 알갱이 타입의 얼음”이라며 “한국에서 팔지 않는 재료로 만들다 보니 해당 얼음을 사용하게 됐다. 빨리 녹을수록 맛이 밍밍해지고 변질해 단열컵을 겹쳐 쓸 수밖에 없었다”고 설명했다.
이어 “환경을 생각하는 마음 십분 이해하지만, 1인 자영업자인지라 해당 글에 대한 여파가 매우 두렵다”며 “다른 방법이나 옵션을 따로 두는 방법을 구상하겠으니 게시물은 삭제 부탁드린다”고 호소했다.
■ 줄리안, 사과했지만 재차 지적… 누리꾼 비판 커져
A 씨의 해명이 온라인에서 확산되자, 줄리안은 상호명이 드러난 사진을 삭제하고 사과문을 올렸다. 그는 “사장님한테 직접 사과를 드렸다”면서도 “결국 이중컵을 활용하는 것도 트렌드 때문이다. 이중컵이 이미 돼 있는데, 홀더를 활용하는 이유는 디자인적인 요소 아니면 어떤 건지 모르겠다”고 재차 문제를 제기해 누리꾼들의 반발을 샀다.
일각에서는 “사과문이 오히려 2차 저격문”이라며 “사과에는 사과만 담아라”라는 비판이 쏟아졌다.
■ 두 번째 사과문에서 인정한 잘못
논란이 계속되자 줄리안은 “공인으로서 경솔한 행동으로 가게에 금전적 피해를 줄 수 있다는 점을 고려하지 못했다”며 다시 한번 사과했다. 그는 “문제의식을 느꼈다면 특정 개인이 아니라 더 큰 시스템을 향했어야 했다. 비판 대상을 잘못 찾았다”고 시인했다.
그러면서 “앞으로는 어떤 이유에서든 특정 개인이나 가게를 공개적으로 지목하여 비판하는 행동을 절대 하지 않겠다”며 재발 방지를 약속했다.
■ 줄리안은 누구인가
줄리안은 2014년 JTBC ‘비정상회담’에 출연해 이름을 알렸다. 이후 ‘톡파원 25시’, ‘지구청소자들’ 등에서 활동했다.
환경 보호에 관심이 많아 2023년 대한민국 녹색기후상 시민부문 우수상을 받았고, 올해는 환경부장관 표창을 수상했다. 현재는 유럽연합 기후행동 친선대사로도 활동 중이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
