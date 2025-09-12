금귀걸이가 걸어다닌다…국중박 분장대회 올해도 난리

국립중앙박물관이 주최하는 ‘2025 분장대회’에 신라 유물 ‘황오동 금귀걸이’를 재현한 참가자가 등장해 온라인에서 뜨거운 반응을 얻고 있다.
황금빛 장식으로 온몸을 감싼 화려한 의상은 “벌써 대상이 나왔다”는 찬사를 끌어냈다.
11일, 스레드에 사진을 올린 A 씨는 “국중박 분장대회 나간다”며 직접 만든 의상을 공개했다.
■ 신라 금속공예품, 분장으로 되살아나다
A 씨가 재현한 의상은 보물 제2001호 ‘경주 황오동 금귀걸이’다. 이 귀걸이는 1949년 경북 경주 황남리에서 발굴된 5~6세기 신라시대 대표 금속공예품으로, 중심고리·연결구·샛장식으로 이어진 전형적인 구조가 특징이다. 신분과 재력을 상징하며, 입체적인 볼륨과 정교한 미감을 갖춘 작품으로 평가된다.
■ 7통의 금 스프레이로 완성한 ‘금귀걸이 의상’
A 씨는 사촌 동생과 함께 전신을 금빛으로 꾸며 귀걸이의 위용을 표현했다. 특히 잎 모양 샛장식은 금색의 넓은 종이로 제작해 실물을 연상케 했다.
그는 10일 걸려 완성한 의상이라며 “황금 스프레이를 7통을 썼다”고 설명했다. 또 “시상하러 가면 정말 큰 일이다”라며 “앞이 잘 안 보인다”고 말해 웃음을 자아냈다.
이 분장은 온라인상에서 뜨거운 반응을 얻었다. 작성자는 바람에 흔들리는 모습이 궁금하다는 질문에 장식이 흔들리는 모습도 공개했다.
온라인에서는 “사람이 어딨는지 못 찾겠다”, “벌써 대상감이다”, “상 받으러 걸어갈 수 있냐”는 댓글이 이어졌고, A 씨는 “종종걸음으로 가능하다”고 답해 재미를 더했다.
■ ‘국중박 코스프레’ 올해도 “대박 조짐”
국립중앙박물관 분장대회는 소장품을 창의적으로 재해석해 표현하는 참여형 행사다. 지난해에는 국보 ‘개성 경천사지 십층석탑’을 드레스 형태로 재현한 참가자가 우승을 차지해 화제가 됐다.
올해 공개 행사는 오는 27일 국립중앙박물관 열린 마당에서 열리며, 참가비는 무료다. 온라인에서 주목받은 ‘황오동 금귀걸이’ 분장 역시 현장에서 직접 만나볼 수 있다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0