‘힙’한 맛 더하고 ‘쇠맛’은 가볍게… 4세대 걸그룹 ‘레시피’를 바꾸다

‘힙한 맛’ 아이브 XOXZ
힙합 사운드-묵직한 보컬 인상적… 자기애 넘어 관능적 사랑 표현도
‘쇠맛’ 에스파 리치 맨
강렬한 톤 덜어내고 ‘나’에게 초점, 일간차트 5위로… 트레일러도 화제
‘4세대 걸그룹’의 대표 주자로 꼽히는 에스파와 아이브가 최근 연달아 새로운 앨범을 발매했다. 각각 2020년과 2021년 데뷔한 두 그룹은 연이은 히트곡과 탄탄한 팬덤을 갖췄지만 데뷔 5∼6년 차에 접어든 만큼 음악적 성숙함과 진일보한 변화를 보여줘야 할 시점에 접어들기도 했다.
2022년 데뷔해 판세를 뒤흔들었던 뉴진스가 폐업이나 다름없는 상황에 처한 지금. 그들 중 과연 누가 “왕이 될 상”일까. 아이브와 에스파의 새 앨범을 통해 4세대 걸그룹의 패권 싸움을 들여다봤다.
● ‘힙합 사운드’ 내세운 아이브
먼저 포문을 연 건 아이브다. 지난달 25일 6곡을 담은 미니 4집 ‘아이브 시크릿(IVE SECRET)’으로 돌아왔다. 타이틀곡 ‘XOXZ(엑스오엑스지)’는 키스와 포옹을 뜻하는 영어권 표현 ‘XOXO’에 잠을 의미하는 알파벳 ‘Z’를 합친 자체 신조어. ‘사랑해, 잘 자, 꿈에서 만나’란 뜻을 담았다고 한다.
‘XOXZ’는 절제된 보컬이 인상적이다. 힙합 사운드 바탕의 묵직한 베이스와 브라스가 저음의 랩과 보컬에 어우러진다. 전작 ‘일레븐(ELEVEN)’이나 ‘러브 다이브(LOVE DIVE)’ ‘애프터 라이크(After LIKE)’ 등 멜로디 중심으로 흘러갔던 싱글들과는 결이 다르다.
가사 역시 이른바 ‘자기애 3부작’이라고 불리며 자신에 대한 긍정을 표했던 이전 곡들과 달리, 상대에 대한 사랑을 ‘관능적’으로 드러냈다. 김도헌 대중음악평론가는 “아이브는 전부터 ‘배디(Baddie)’ 등에서 꾸준히 힙합적인 시도를 해왔다”며 “그들의 지향성을 확실히 보여주는 곡”이라고 평했다.
‘XOXZ’는 멜론 일간 차트에 40위로 진입한 뒤 6위까지 올랐다가 9일 기준 7위를 유지하고 있다. 나쁘지 않은 성적이지만 2022년 ‘LOVE DIVE’가 멜론 연간 차트 1위를 차지하는 등 신드롬을 일으켰던 것에 비하면 다소 섭섭한 성적이다.
박희아 대중음악평론가는 “아이브는 ‘당당한 공주’ 콘셉트를 내세우며 Z세대를 잘 겨냥해 왔다”며 “이번 앨범에서 나름 새로운 걸 추구했지만 기존 ‘자기애 3부작’만큼의 아우라를 남기진 못한 듯하다”고 했다.
● ‘나’로 돌아온 에스파
자신을 돌아본 건 오히려 에스파였다. 5일 발매한 미니 6집 ‘리치 맨(Rich Man)’에서 ‘나’에 대한 이야기를 풀어놓았다.
물론 여전히 사운드는 ‘넥스트 레벨(Next Level)’과 ‘슈퍼노바(Supernova)’ ‘위플래시(Whiplash)’로 이어지는 강렬한 ‘쇠맛’의 연장선. 하지만 타이틀곡 ‘리치 맨’은 살짝 가벼운 톤을 택했다. 밴드 사운드를 부각시키며 “나는 부자다”란 선언으로 자기애와 주체성을 노래한다. 물론 여기서 부자는 “I’m my own biggest fan(난 내 최고의 팬이야)”이란 가사처럼 물질적인 의미를 넘어선다.
‘리치 맨’은 멜론 일간 차트 18위로 진입해 9일 기준 5위에 올랐다. 배우 구교환이 출연한 트레일러도 화제이긴 하지만, 뭔가 아쉽다. 지난해 10월 발표해 올해 상반기까지 차트를 강타했던 ‘위플래시’의 파괴력은 기대하기 어렵더라도, 대중을 사로잡을 흡입력이 떨어진다는 의견도 나온다.
임희윤 대중음악평론가는 “초기 ‘아바타’가 있는 걸그룹으로 시작했던 에스파가 자신의 이야기를 한다는 건 흥미롭다”면서도 “다만 이전 곡들처럼 중독성 있는 루프나 훅을 갖고 있진 않다”고 했다.
아이돌 그룹들은 일반적으로 데뷔 7년이면 첫 계약이 끝난다. 그 때문에 그 전에 글로벌 팬덤과 수익 구조를 얼마나 갖추는지가 중요하다. 그런 의미에서 4세대 걸그룹들도 이제 ‘결정의 순간’이 다가오는 시점이다. 임 평론가는 “현재 K팝이 세계적인 주목을 받고 있는 상황에서, 에스파와 아이브도 한국이나 아시아의 성과를 북미·유럽 등으로 얼마나 확장할 수 있을지가 상당한 관건이 될 것”이라고 내다봤다.
