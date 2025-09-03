쥬얼리 이지현, 헤어디자이너로 새출발…“9월 예약 마감 감사”

그룹 쥬얼리 출신 방송인 이지현이 헤어디자이너로 새출발을 알렸다.
이지현은 2일 인스타그램에 “너무 감사하다”며 “많은 분의 관심 덕분에 9월 예약이 마감됐다. 10월 예약 게시물을 곧 올리겠다”고 밝혔다. 이어 “예약하신 분들 노쇼는 절대 안 된다”며 “오시는 분들 마음 편하게 관대하고 너그러운 마음으로 와달라”고 했다.
그는 지난 3월 미용 국가자격증 합격 소식을 알린 바 있다. 이후 실무 교육을 받아왔다.
이지현은 지난 7월 방송인 장영란이 운영하는 유튜브 채널 ‘A급 장영란’에 출연해 헤어디자이너로 새출발하게 된 소감을 밝혔다.
그는 “연예계 활동을 너무 일찍 시작해 방송 말고는 할 줄 아는 것이 없었다”며 “내 자아를 찾고 싶었다”고 말했다. 이후 쿠팡에서 아르바이트하거나 식당 서빙 등의 다양한 일을 해본 이지현은 헤어디자이너의 꿈을 갖게 됐다고 한다.
이지현과 함께 일하는 헤어디자이너는 장영란이 “연예인 중에 (헤어디자이너를) 하는 사람은 최초이지 않나”라고 묻자 “최초다”라고 말했다.
1998년 그룹 서클의 1집 앨범 ‘졸업’으로 데뷔한 이지현은 2001년 쥬얼리 원년 멤버로 활동하며 ‘니가 참 좋아’ ‘슈퍼스타’ 등 히트곡을 냈다. 2006년 쥬얼리를 탈퇴한 후에는 배우 활동을 했다.
그는 2016년과 2020년, 두 차례 이혼을 겪었고 현재는 두 자녀를 홀로 키우고 있다.
