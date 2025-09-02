“가족-친구-연인이란 이름으로 통제하는 순간, 지옥 찾아온다”

‘인연 아닌 사람은 있어도 인연 없는 사람은 없다’ 펴낸 묘장 스님
“사랑은 소유 아닌 동행의 기술
서로를 있는 그대로 존중해야”
“사회적 문제 해결에 역할을 다하는 게 세상의 어려움을 보듬고, 자비를 실천하는 것이니까요.”
최근 책 ‘인연 아닌 사람은 있어도 인연 없는 사람은 없다’(불광출판사)를 출간한 묘장 스님은 1일 서울 종로구 국립현대미술관에서 열린 간담회에서 ‘수행자가 중매에 앞장서는 이유가 무엇이냐’는 물음에 이렇게 답했다.
묘장 스님은 ‘불교는 엄숙하고 재미없다’라는 고정관념을 깬 요즘 가장 ‘핫’한 스님 가운데 하나다. 2023년 8월 대한불교조계종 사회복지재단 대표이사에 취임한 뒤 청춘남녀 만남을 주선하는 템플스테이 ‘나는 절로’와 청년들에게 식사를 제공하는 ‘청년밥心(심)’, ‘부처님 생신 카페’ 등 통통 튀는 프로그램을 잇달아 히트시켰다. 미국 로스앤젤레스타임스와 일본 NHK 방송에 소개될 정도로 유명 인사가 됐다. 2년 넘게 재단 대표이사를 지낸 그는 지난달 총무원 기획실장으로 자리를 옮겼다.
‘인연 아닌 사람은 있어도…’는 ‘나는 절로’ 등 히트 프로그램의 탄생 과정과 불교의 사랑 이야기, 그가 느낀 일상과 인생의 지혜 등을 담은 책이다. ‘나는 절로’는 이달 중순 열리는 ‘강원도 신흥사’ 편의 경우 남녀 각 12명 모집에 2600여 명이 신청했다. 평균 100 대 1이 넘는 경쟁률을 기록한 셈이다. 묘장 스님은 “서로 다른 듯 보이지만 이 모든 것을 하나로 엮는 말이 ‘인연’이라고 생각했다”라고 말했다. “갈수록 사람을 대하기가 힘들어지고 관계 맺음이 행복이 아닌 불행처럼 느껴지는 건, 그 사이에 욕망과 욕심이 깃들어 있기 때문입니다. 상대방을 있는 그대로 존중하는 것이야말로 건강한 관계의 핵심이지요.”
묘장 스님은 “가족, 친구, 연인이라는 이름으로 서로를 통제하고 내 방식에 맞추려고 하는 순간 관계는 ‘지옥’이 된다”라며 “우리는 상대를 나에게 맞게 바꾸려 할 때 더 쉽게 다치기 때문”이라고 말했다. 사랑의 반대는 미움이 아니라 통제고, 사랑은 소유가 아닌 동행의 기술이라는 얘기였다. 그는 “상대를 통제하려는 마음을 내려놓는 순간 오히려 우리는 다시 만나게 된다”라며 “인연은 붙잡는 힘이 아니라, 놓아 주는 용기로 숨을 쉰다”라고 강조했다.
“세상에 인연 없는 사람은 없습니다. 지금은 외롭거나 관계에 지쳤을지라도, 살아가는 한 우리는 누군가와 이어질 수밖에 없는 존재지요. 인연은, 조바심 낸다고 빨리 만나고 밀어낸다고 끊어지지 않아요. 내 삶이 순리대로 흐르면 시절이 무르익어 모든 것이 오고 가는 것이죠.”
묘장 스님은 “지금 우리에게 필요한 것은 거창한 운명이 아니라, 매일 조금씩 가꿔 가는 좋은 인연을 만드는 기술”이라며 “이 책이 서툰 인연으로 시작해 괜찮은 인연, 신뢰로 이어진 인연으로 자신의 삶을 풍요롭게 만드는 데 도움이 됐으면 한다”라고 했다.
