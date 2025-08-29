‘2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈’ 성황리에 막 내려

2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈 (TMElive International Music Awards)가 지난 23일 중국 마카오 갤럭시 아레나에서 이틀간의 일정을 마치고 막을 내렸다.
2025 TIMA 인터내셔널 뮤직 어워즈에는 전 세계 톱클래스 가수들과 음악 그룹들이 모습을 드러냈다. 첫날에는 aespa, CLOSE YOUR EYES, Hearts2Hearts, IMP. , 쟝타오@MIRROR, J.Y. Park, ONE OR EIGHT, RIIZE, STAYC, TWICE, 82MAJOR 등이 무대를 꾸몄고, 다음날엔 BILLKIN, 까오우런, i-dle, ILLIT, ITZY, JO1, KickFlip, NCT WISH, PP KRIT, SMTR25, TREASURE 등이 몰입감 넘치는 음악 향연을 선사했다.
또 △‘올해의 해외 그룹’에는 aespa △‘올해 최고 해외 그룹’에는 i-dle △ ‘올해 가장 영향력 있는 해외 그룹’에는 트와이스 △ ‘올해의 해외 가수’에는 Billkin △ ‘올해의 해외 디지털 싱글’에는 지드래곤(G-DRAGON)의 ‘HOME SWEET HOME’이 각각 수상했다.
2025 TIMA인터내셔널 뮤직 어워즈는 수준 높은 무대 미학과 프로듀싱으로 예술적 완성도와 현장감을 겸비한 음악 페스티벌을 선보였다. 동시에 국경 없는 음악과 끝없는 사랑이란 생생한 그림을 그려냈다는 평가를 받았다.
행사 관계자는 “2025 TIMA인터내셔널 뮤직 어워즈는 올해 새로운 브랜드 IP로 등장하자마자 전 세계 음악 팬들이 즐기는 음악 엔터테인먼트 행사로 자리매김했다”면서 “음악의 무한한 가능성을 탐구하며, 중국 및 국제 음악 산업의 발전을 지속적으로 이끌어 나갈 예정이다”고 전했다.
