[오늘의 운세/8월 28일]

● 쥐
36년 과오 탓해 화합 깨지 말고 화목해야.
48년 사고 조심 해상 위험지역 등산 보류를.
60년 난관에 처해도 대처하면 해결책이.
72년 질병 교통사고 등 건강 조심해야.
84년 복이 오니 노력하면 귀인 도와 성취.
96년 외형으로 판단 말고 심충 분석해야.
● 소
37년 믿는 사람 앞에 내세워 처리가 유리.
49년 뜻밖의 상해 수니 언쟁 과음 피해야.
61년 중도 좌절 말고 끝내 밀어야 성취.
73년 끈임 없이 노력하면 결국 기쁨 누린다.
85년 욕심 버리고 노력하면 계획은 성사.
97년 귀인 협조 있으니 변화에 순응해 야.
● 범
38년 어려운 일도 협동해 처리하면 해결.
50년 상황 분석해 주위와 합심하면 성사.
62년 점진적으로 노력하면 난제 해결된다.
74년 매매 계약 확실히 해야 후에 구설수가.
86년 손재 당해도 피해가는 지혜가 필요.
98년 약속 깨질 수니 확실한 조건 기약 할것.
● 토끼
39년 서두르지 말고 인내하며 추진해야 길.
51년 부인 말 잘 듣고 화목해야 막힘없다.
63년 인재 가까이 하고 큰 계획 도전하라.
75년 수익 적다고 불안해 말고 기다려야.
87년 연구해도 해결책 안보이니 자숙을.
99년 이성 유혹에 빠질 수니 명확히 처신을.
● 용
40년 낭비 말고 절약해야 재물 유지한다.
52년 인정 못 받고 무시당해도 참고 넘겨야.
64년 급하지 말고 침착히 기다리면 기회 온다.
76년 운이 피니 차분히 추진하면 소망 성취.
88년 매사 꼬여 성사 힘드니 차기로 미루라.
00년 근엄한 자세 유지하고 예의로 처신해야.
● 뱀
41년 허풍떨지 말고 실천하여 실속 차려야.
53년 상황 나쁘니 계획 포기하고 새 계획을.
65년 힘들어도 중단 말고 끝까지 밀고가야 .
77년 시작 힘들어도 운 좋아져 늦게 성취 수.
89년 협력자 받들며 강하게 추진하면 성취.
01년 힘이 적고 때가 이르다 더욱 분발해야.
● 말
42년 힘든 일도 뜻 맞는 이와 협력하면 성사.
54년 힘들다고 고민 말고 추진해야 복 올 수.
66년 성공 기운이니 성실히 밀고가면 결과 길.
78년 힘들면 계획 수정하여 가능한 길 택하라.
90년 정의보다 불의가 판치니 적절히 타협 유리.
02년 풀리는 운이니 전문가 조언 받아라.
● 양
31년 정신 차려 정확하고 신중히 일을 꾸며야.
43년 충동적 행동 억제 기쁜 마음으로 처신을.
55년 정신 집중해 난제 풀어 가면 행운이.
67년 과감히 공정하게 처리해야 성사 수.
79년 일이 좌절될 수니 인내와 노력 필요.
91년 무리하지 말고 조용한 처세를.
● 원숭이
32년 품위유지와 수지균형에 맞게 절약해야.
44년 불화 일으키면 손해 친교에 신경 써라.
56년 마찰 생길 수니 미소로 조화롭게 해야.
68년 자신 있다고 추진 말고 정확한 판단을.
80년 운세 호전되어 일 성사되고 기쁨이 가득.
92년 잘 되었다고 흥분 말라 내면에 고충이.
● 닭
33년 막힘이 있어 속 태울 수 있으니 참아야.
45년 무리한 계획보다 분수 맞는 계획 성사.
57년 상사 협조로 소망 순조롭게 성사 될 수.
69년 구두 약속은 가식이 있으니 믿지 문서로.
81년 진로 변동은 손재수니 주위 협조로 해결를.
93년 여건에 따라 착실히 밀면 차차 성사 .
● 개
34년 어려운 때니 여건 성숙 될 때 기다려야.
46년 현실에 만족하고 덕을 베풀면 복이 온다.
58년 외부일보다 가정 일 우선해야 편안하다.
70년 적극적 추진하면 결실 맺어 이익 즐거움이.
82년 즐겁게 하면 인정 받고 꿈 이루어진다.
94년 남을 쉽게 믿으면 이용당할 수니 주의.
● 돼지
35년 좋은 기회 오면 놓치지 말고 잡아라.
47년 신규로 하는 일은 밀고가면 소원 해결.
59년 유능한 영업능력 발휘하면 성공 수.
71년 유혹에 속는 수 있으니 세심한 주위를.
83년 겸손하면 복이 교만하면 화오니 조심.
95년 성급하면 손해 차분한 처신을.
일월철학원장 일월선사
